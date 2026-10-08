La défaite au Standard fait des dégâts à Mons : George Boateng est dehors !

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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La défaite au Standard fait des dégâts à Mons : George Boateng est dehors !
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Frustrés par le début de championnat de leur équipe, les supporters du RAEC Mons ont obtenu gain de cause. George Boateng n'est plus l'entraîneur des Dragons, a-t-il été annoncé dans un communiqué ce jeudi. Frederik D'Hollander assurera l'intérim dans l'attente de la nomination d'un nouvel entraîneur principal.

Après avoir loupé la montée la saison dernière au détriment de l'Excelsior Virton, le RAEC Mons espérait pouvoir à nouveau jouer les premiers rôles cette année et à nouveau se mettre dans la course à la promotion dans le monde professionnel en espérant, cette fois, l'accrocher.

Les Dragons ont néanmoins mal commencé leur saison et n'ont gagné que trois fois lors de leurs sept premiers matchs. Bloqué dans le ventre mou avec déjà six longueurs de retard sur la tête de la série, Mons a été battu pour la troisième fois déjà sur la pelouse du SL16 FC, ce mercredi soir dans un match d'alignement de la sixième journée.

Un triplé d'Andi Zeqiri fatal au T1 montois George Boateng, dont le départ a été communiqué par le club ce jeudi. "Le RAEC Mons annonce la fin de sa collaboration avec George Boateng, qui quitte ses fonctions d'entraîneur principal de l'équipe première."

George Boateng n'est plus l'entraîneur du RAEC Mons

"Malgré son investissement et son engagement au quotidien, les résultats sportifs n'ont pas été à la hauteur des attentes et des ambitions du club. Cette décision répond à la volonté de donner un nouvel élan à l'équipe et de retrouver un entraîneur qui puisse fédérer tout un club autour de son identité et de ses ambitions", a écrit le club.

Le club va désormais se mettre à la recherche d'un nouvel entraîneur principal. "Le RAEC Mons remercie George Boateng pour son investissement et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. Dans l'attente de la nomination d'un nouvel entraîneur principal, Frederik D'Hollander assurera l'intérim et prendra en charge les entraînements de l'équipe première", a conclu le club, qui se rendra à Habay-la-Neuve ce dimanche.

Lire aussi… Triplé d'Andi Zeqiri, les U23 du Standard s'imposent face à Mons !

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