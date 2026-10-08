Le Bayern et l'Ajax le suivaient, Dortmund lui a fait une offre : le parcours étonnant d'un ancien Diable

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Le Bayern et l'Ajax le suivaient, Dortmund lui a fait une offre : le parcours étonnant d'un ancien Diable
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Ancien Diable Rouge, Jürgen Cavens a révélé avoir été approché par plusieurs grands clubs européens. Il explique pourquoi il n'a jamais tenté sa chance ailleurs.

Les plus jeunes ne connaissent peut-être pas Jürgen Cavens. Pourtant, cet ancien attaquant a disputé cinq matchs avec les Diables Rouges et marqué un but. Il a passé une grande partie de sa carrière en Belgique, au Lierse, à La Gantoise et au Standard de Liège. Dans un entretien accordé à la Gazet van Antwerpen, il a raconté comment il avait manqué l'occasion de rejoindre un grand club européen.

Le Bayern, l'Ajax et Dortmund s'intéressaient à lui

À une certaine époque, ses performances avaient attiré l'attention de plusieurs équipes étrangères. Certaines s'étaient contentées de le suivre et d'autres avaient tenté de le recruter. "Le Bayern Munich et l'Ajax me suivaient. Le Borussia Dortmund m'a même fait une offre. Mais je n'étais pas mentalement assez fort pour le faire à ce moment-là". Cavens avait choisi de ne pas franchir le pas. Cette expérience en Bundesliga aurait pu donner une autre direction à sa carrière.

Avec les années, l'ancien international belge a eu le temps de repenser à cette décision. Il reconnaît qu'il aurait aimé accomplir plus de choses, même s'il ne regrette pas l'ensemble de son parcours. "Après cela, l'occasion ne s'est jamais présentée. Je sais que j'aurais pu faire mieux. Mais ma carrière a été belle".

Cavens a continué à évoluer dans différents clubs belges, avec plusieurs prêts au cours de sa carrière. Il a connu des périodes très différentes.

Plusieurs trophées remportés en Belgique

C'est à Lierse qu'il a enrichi son palmarès. Il a remporté le championnat de Belgique en 1997, puis la Coupe de Belgique en 1999. Deux Supercoupes de Belgique, gagnées en 1997 et 1999, figurent parmi ses trophées. En 2010, il a décroché le titre de champion de deuxième division. Son passage au Germinal Beerschot lui a permis de remporter une autre Coupe de Belgique en 2005.

Cavens a eu la chance de représenter son pays, une expérience qu'il n'a pas oubliée. "J'ai été sélectionné cinq fois en équipe nationale belge et j'ai remporté une deuxième coupe avec Beerschot". Même s'il n'a pas rejoint Dortmund, le Bayern ou l'Ajax, l'ancien attaquant peut regarder son parcours avec satisfaction.

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