Le Bayern Munich prêt à faire une énorme exception pour garder un cadre de Vincent Kompany

Le Bayern Munich veut garder Michael Olise et pourrait accepter une clause libératoire de 200 millions d'euros dans son futur contrat. Une décision inhabituelle pour le club allemand.

Le Bayern Munich pourrait revoir certaines de ses habitudes pour garder Michael Olise. Le club entraîné par Vincent Kompany envisage d'accepter une clause libératoire dans le futur contrat de l'international français. Une possibilité très rare à Munich, où les dirigeants préfèrent garder le contrôle sur l'avenir de leurs meilleurs joueurs. Selon le journaliste Christian Falk de Bild, cette clause pourrait atteindre 200 millions d'euros.

Le montant serait élevé pour décourager de nombreux prétendants, tout en permettant au joueur de disposer d'une possibilité de départ. Une solution qui pourrait satisfaire les deux parties, même si aucun accord n'a été trouvé. Même pour les formations les plus riches, un investissement aussi important demanderait une réflexion approfondie sur les autres recrutements à réaliser au cours du mercato.

Le Bayern veut éviter de perdre son ailier

Olise attire l'attention de plusieurs grandes équipes européennes comme le Real Madrid et Liverpool. Le Bayern connaît l'intérêt que suscite son ailier et ne souhaite pas prendre le risque de le voir partir dans les prochaines années. Les dirigeants envisagent de lui proposer un nouveau contrat jusqu'en 2032, accompagné d'une importante augmentation salariale.

Loin du salaire de Harry Kane

Actuellement, le Français touche 14 millions d'euros par saison. À titre de comparaison, Harry Kane perçoit près de 25 millions d'euros annuels. Le club allemand pourrait revoir les conditions financières d'Olise pour mieux refléter son importance dans l'effectif de Kompany.

Mais les discussions n'ont pas encore commencé. Le calendrier des négociations est à définir. Les deux parties auront l'occasion d'aborder plusieurs points avant de prendre position. D'après Bild, le Français n'a pas communiqué de décision claire concernant son avenir. Son entourage souhaiterait intégrer une clause de départ dans son prochain contrat, une condition qui pourrait peser dans les négociations. Pour le Bayern, accepter cette demande représenterait un changement dans sa manière de gérer les contrats.



Lire aussi… Vincent Kompany reçoit un nouveau prix et un grand honneur : "Un avocat engagé de l'humanité"›

Le club allemand a rarement recours à ce type de dispositif et préfère négocier directement les transferts. Cette fois, les dirigeants pourraient faire une exception pour convaincre Olise de poursuivre son aventure à Munich.

Vincent Kompany peut compter sur un joueur en pleine forme

Olise réalise un très bon début de saison avec le Bayern Munich. Le Français enchaîne les bonnes performances sous les ordres de Vincent Kompany et s'est également illustré avec l'équipe de France lors de cette trêve internationale. En Ligue des Nations, il a inscrit trois buts en deux matchs contre la Belgique, à chaque fois après être entré en jeu.

C'est l'un des joueurs les plus importants de l'équipe bavaroise. Le Bayern doit trouver la bonne formule pour satisfaire son joueur sans prendre trop de risques. Les prochains échanges devraient permettre d'y voir plus clair sur les intentions de chacun. Cet été, le Real Madrid voulait le recruter pour 150 millions d'euros. Une offre jugée trop basse par les Munichois, qui l'ont refusée.