Le frère de Jan Virgili, joueur du Club de Bruges, se lance aussi dans le football belge

Arrivé en Belgique pour soutenir son frère Jan, joueur du Club de Bruges, Nil Virgili a repris le football et marqué ses premiers buts avec Heist.

Lorsque Jan Virgili a rejoint le Club de Bruges cet été, il n'est pas venu seul en Belgique. Son grand frère Nil l'a accompagné pour le soutenir et gérer les aspects pratiques de sa nouvelle vie et de sa carrière.

Après avoir passé environ un mois dans un hôtel à Bruges, les deux frères se sont installés dans un appartement à Knokke. Nil s'est occupé de l'administration, des contacts avec le management et d'autres démarches concernant son petit frère. Mais peu à peu, l'envie de rechausser les crampons est revenue.

D'Espagne à Heist

Lors d'une discussion avec plusieurs personnes au sein du Club de Bruges, Nil a glissé, presque en passant, qu'il aimerait aussi rejouer au football. L'idée lui a été suggérée d'aller voir du côté d'un club de la région de Knokke-Heist.

C'est comme ça qu'il a atterri au KFC Heist. Nil a impressionné l'entraîneur Geert Versavel. L'Espagnol avait évolué durant des années à un niveau non professionnel dans son pays, mais à un niveau qui, selon lui, était supérieur à la première provinciale belge.

Il avait mis sa carrière de footballeur de côté pour se consacrer professionnellement à l'accompagnement d'artistes. Son déménagement en Belgique lui a permis de retrouver du temps pour son ancienne passion.





"À un certain moment, Jan et moi étions avec quelques membres de la direction du Club de Bruges. J'ai demandé presque innocemment s'il n'y avait pas un club où je pourrais moi aussi jouer au football", a raconté Nil au Krant van West-Vlaanderen.

Déjà décisif avec deux buts

Nil n'a pas eu beaucoup de mal à s'adapter au football amateur belge, même s'il doit retrouver une meilleure condition physique. Pour l'instant, il entre en cours de match, mais il a montré ses qualités. En déplacement à Ardooie, il a inscrit deux buts en six minutes après son entrée en jeu comme attaquant de soutien. Pas encore titulaire, Nil espère progresser physiquement pour devenir un joueur important de Heist.

Il a déménagé en Belgique pour aider Jan à s'adapter à un nouveau pays et à un nouveau club, mais il a entre-temps retrouvé une place dans le football. "J'aimerais voir mon frère Jan réussir au Club et devenir titulaire à Heist."