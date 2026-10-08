Le joueur le plus cher de D1A joue à Bruges, Anderlecht progresse, le Standard plus récompensé que Charleroi

Transfermarkt a mis a jour les valeurs marchandes des joueurs de Pro League. Bruges en est le grand gagnant. Nicolò Tresoldi, Joaquin Seys, Carlos Forbs, Kyriani Sabbe et Romeo Vermant ont vu leur valeur estimée progresser de pas moins de 28 millions d'euros au total. À eux cinq, ils représentent déjà une valeur marchande de 110 millions d'euros.

Nicolò Tresoldi est bel et bien le joueur de Pro League le plus cher. L'attaquant allemand gagne dix millions d'euros pour atteindre une valeur marchande de 35 millions. Il confirme ainsi sa rapide progression depuis son arrivée à Bruges.

Joaquin Seys réalise lui aussi une progression remarquable. Le défenseur de 21 ans gagne sept millions d'euros et est désormais estimé à 27 millions d'euros. Son évolution ne se limite d'ailleurs pas au Club Bruges.

Sur l'autre aile, Kyriani Sabbe connaît lui aussi une forte hausse. L'arrière droit est désormais évalué à 13 millions d'euros, soit cinq millions de plus qu'auparavant. Romeo Vermant complète le quintet brugeois. Sa valeur marchande augmente de trois millions d'euros pour atteindre douze millions malgré son manque de temps de jeu.

Lucca Brughmans explose

Mais la plus folle progression n'est pas à trouver au Club. Lucca Brughmans (Genk) gagne pas moins de seize millions d'euros et est désormais estimé à vingt briques. Rafiu Durosinmi voit lui aussi sa valeur grimper à dix millions d'euros grâce à son bon début de saison.

À l'Union, deux joueurs connaissent également une hausse notable. Kamiel Van de Perre est désormais évalué à onze millions d'euros, tandis que Besfort Zeneli gagne quatre millions et atteint le cap des dix millions.





Anderlecht progresse

Du côté d'Anderlecht, la plus belle progression est à mettre à l'actif d'Ali Maamar, qui a doublé sa valeur pour atteindre les 5 millions. La jeunesse mauve est à la fête, puisque Joshua Nga Kana, Jayden Onia Seke et Noah Ojea valent désormais neuf millions à eux trois. Le joueur le plus cher du noyau reste toutefois Mihajlo Cvetkovic (10 millions) devant...Andrew Omobamidele.

Et au Standard ? Les grands gagnants de cette mise à jour sont Ibrahim Karamoko (5 millions) et Adnane Abid (6 millions), mais le joueur le plus bankable du noyau reste Matthieu Epolo, qui atteint la barre des dix millions de valeur marchande.

Le milieu de terrain carolo passe un cap

De son côté, Charleroi n'est proportionnellement pas autant récompensé pour son début de saison. Meilleur Carolo depuis quelques mois, Kevin Van den Kerkhof passe de 1,80 à 2,50 millions. Différence plus marquée pour Amine Boukamir, qui passe de 500 000 euros à 2 millions. Son compère de l'entrejeu Yassine Khalifi est même évalué à trois millions.

Quant à La Louvière, le grand gagnant se nomme assez logiquement Mustapha Isah, désormais valorisé à 2,50 millions. Il est le Loup le plus cher, à égalité avec Marius Courcoul.

Et au niveau des perdants en la matière ? Pointons Arthur Vermeeren, qui passe de 20 à 15 millions, Mario Stroeykens, qui passe de 4,5 à 3 millions ou Anouar Ait El Hadj (de 5 à 3,5 millions).