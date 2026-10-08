Le point sur l'infirmerie d'Anderlecht avant le Cercle : "Si on ne gagne pas, on critiquera de nouveau"

Vitor Bruno a donné des nouvelles du noyau du Sporting d'Anderlecht à deux jours du déplacement au Cercle de Bruges dans le cadre de la huitième journée de Pro League. Giulian Biancone, Killian Sardella et Ilay Camara seront absents, tandis qu'Andrew Omobamidele et Ali Maamar sont eux incertains. Lucas Hey est quant à lui bien disponible pour ce "match difficile" en Venise du Nord.

Après vingt jours sans football de club, Vitor Bruno était présent face à la presse ce jeudi pour évoquer le déplacement de son Sporting d'Anderlecht au Cercle de Bruges, ce samedi dans le cadre de la huitième journée de Pro League. L'entraîneur portugais des Mauves a commencé par un point sur son infirmerie.

"Giulian Biancone fait tout pour revenir après sa blessure musculaire, mais il ne sera pas prêt contre le Cercle. C'est un monstre", a assuré Vitor Bruno, cité par nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad. Le T1 bruxellois a également confirmé les forfaits de Killian Sardella et Ilay Camara. "Il faut absolument être prudent avec un joueur explosif comme lui", a déclaré Bruno au sujet de l'ancien du RWDM et du Standard.

Au rayon des incertitudes, Ali Maamar ressent quelques douleurs après la trêve internationale. De son côté, Omobamidele est face à une course contre la montre. "S'il ne se rétablit pas, il nous faudra trouver une solution. Lucas Hey ? Il est pleinement disponible", a répondu Vitor Bruno.

Vitor Bruno n'apprécie visiblement pas les critiques

L'entraîneur d'Anderlecht vient seulement de retrouver une dizaine de joueurs après la trêve internationale et n'a que peu de temps pour préparer le déplacement en Venise du Nord. "Ce sera un match difficile. Le Cercle n'a pas encore gagné, mais c'est une équipe avec de solides principes", a assuré Vitor Bruno. "Ils se sont d'ailleurs créé trois ou quatre bonnes occasions contre le Club de Bruges, qui auraient pu finir au fond."



Lors de sa conférence de presse, Vitor Bruno n'a pas manqué de faire référence au "certain intérêt" qu'a suscité la semaine de congé donnée à ses joueurs au début de la trêve. "Je pense que mes joueurs le méritaient, et ils n'ont pas passé une semaine à se la couler douce", a-t-il rappelé, avant de déclarer quelques minutes plus tard : "Si on ne gagne pas, on recommencera à parler de cette semaine de congé que j'ai accordée, et on critiquera de nouveau", a-t-il déclaré.