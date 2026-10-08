"Mario Stroeykens s'est lancé une mission : s'imposer au Sporting d'Anderlecht"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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"Mario Stroeykens s'est lancé une mission : s'imposer au Sporting d'Anderlecht"
Photo: © photonews
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Vitor Bruno s'est réjoui du temps de jeu accordé à ses internationaux ce jeudi en conférence de presse, mais n'a que peu de temps pour leur rappeler les "fondamentaux et les exigences d'Anderlecht" avant le déplacement au Cercle de Bruges ce samedi soir dans le cadre de la huitième journée de Pro League. Pendant ce temps, Mario Stroeykens et Adriano Bertaccini se sont illustrés en match amical et revendiquent une place.

Le football de club est de retour ce week-end après trois semaines de trêve internationale. Ce jeudi, Vitor Bruno s'est exprimé en conférence de presse deux jours avant le déplacement de son Sporting d'Anderlecht au Cercle de Bruges dans le cadre de la huitième journée de Pro League.

Vitor Bruno heureux des performances des joueurs d'Anderlecht pendant la trêve

Le T1 des Mauves, qui a fait le point sur son infirmerie et notamment confirmé quelques forfaits, est aussi revenu une dernière fois sur la trêve internationale lorsqu'il a été interrogé sur les performances de ses joueurs.

"J'ai regardé autant de leurs matchs que possible. Je ne les ai pas vus tous, mais beaucoup. J'étais content pour Cvetkovic qui a marqué avec la Serbie, mais aussi pour Sikan pour son but avec l'Ukraine", a noté Vitor Bruno, cité par nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad, qui s'est aussi contenté de voir ses joueurs recevoir beaucoup de temps de jeu, parfois à différents postes.

"Important de rappeler les fondamentaux d'Anderlecht"

"C'est bien que Reabciuk ait joué trois matchs complets pour la Moldavie, qu'Ambros ait joué à la fois en numéro 10 et en ailier pour la République tchèque, qu'Asgaard soit entré en jeu lorsque la Norvège s'est retrouvée à dix après un carton rouge, que Maamar ait été titulaire... Nous avons aussi organisé des réunions vidéo avec eux pour qu'ils n'aient pas l'impression qu'Anderlecht les abandonne une fois qu'ils sont en sélection."

Pour Vitor Bruno, qui n'a récupéré certains de ses joueurs que ce jeudi, l'important est de rapidement retrouver les bases avant d'aller au Cercle. "Tous les joueurs partis en sélection sont en forme, mais ils ont évolué dans un contexte différent et ont reçu une grande quantité de nouvelles informations. Il est important de leur rappeler rapidement les fondamentaux, les exigences et les tactiques d'Anderlecht."

"Mario Stroeykens s'est lancé dans la mission de s'imposer"

Cette trêve a également permis à certains non-sélectionnés et en manque de temps de jeu depuis le début de la saison de se montrer, à l'image d'Adriano Bertaccini et Mario Stroeykens, tous deux buteurs lors de la victoire 3-0 face au Stade de Reims en match amical.

"Je n'ai pas besoin de ce match pour me faire un avis, je me base sur ce que je vois au quotidien à Neerpede", a rappelé Bruno. "Mario Stroeykens s'est lancé dans une mission pour laquelle il déploie des efforts considérables : s'imposer", a déclaré le Portugais. Stroeykens n'a pas encore joué la moindre minute en match officiel cette saison, mais ne baisse pas les bras, ce qui ravit visiblement Vitor Bruno.

"Et de son côté, Berta, c'est Berta (sic.) Il apporte toujours de la puissance et de l'énergie. Mais j'ai un effectif de 33 joueurs et je dois faire des choix, je ne peux en mettre qu'une vingtaine sur la feuille de match. Il y a donc forcément toujours des déçus", a déclaré Vitor Bruno, qui tente via ses déclarations de maintenir tout le monde concerné, mais qui avait ses choix bien arrêtés avant la trêve. Reste à voir si celle-ci a permis de modifier les positions à Anderlecht, avant une série de cinq matchs à l'extérieur consécutifs.

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