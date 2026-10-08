Mark van Bommel saboté par le sud et adopté par le nord ? Les vérités de Vincent Mannaert

Après sa première trêve internationale, Mark van Bommel reçoit un soutien clair de la fédération belge de football. Vincent Mannaert, qui a lui-même nommé le Néerlandais comme sélectionneur, est satisfait de ce qu'il observe jusqu'ici chez les Diables Rouges. Malgré les deux défaites contre la France, le nouveau CEO évoque un début positif.

“Je vois cela sous trois aspects”, explique Mannaert à Sporza. “Il y a d'abord la dynamique au sein du staff et du groupe de joueurs : il n'y a que des échos positifs".

Les Diables veulent retrouver un nouvel élan

Mais le plus important reste le terrain : “Deuxièmement, il y a l'enthousiasme quant au niveau de jeu proposé". Van Bommel tente de faire jouer la Belgique de manière plus identifiable, avec davantage d'initiative et d'intensité. Selon Mannaert, cela suscite une réaction positive au sein du groupe et autour de l'équipe nationale.

Les résultats constituent également un élément positif de la première évaluation à ses yeux. La Belgique a battu l'Italie et la Turquie, mais s'est inclinée à deux reprises face à la France. “Ces premiers matchs sont en sa faveur, même si nous aurions évidemment tous aimé prendre au moins un point contre les Français.”

“Nous ne pourrons réellement l'évaluer qu'en novembre”

Les deux défaites contre la France montrent toutefois, selon Mannaert, que le processus n'est pas encore terminé. La Belgique a longtemps tenu tête à son adversaire lors des deux rencontres, sans parvenir à maintenir ce niveau pendant 90 minutes. Avec quelques changements assez commenyés de Van Bommel au passage.

Le nouveau CEO ne souhaite donc pas encore tirer de conclusions définitives sur le sélectionneur. “Nous ne pourrons réellement évaluer la campagne de Ligue des Nations qu'après la fin de la partie prévue en novembre".





Un accueil inversé par rapport à Rudi Garcia ?

Une conclusion peut en revanche déjà être tirée : l'accueil réservé à Van Bommel est plus enthousiaste au nord du pays : "Il y avait plus d'enthousiasme à la nomination de Rudi Garcia en Wallonie. La langue a certainement joué un rôle. Maintenant, c'est un peu l'inverse. C'est une réalité avec laquelle, dans ce pays, nous devons apprendre à vivre. Le meilleur remède pour rassembler tout le monde derrière les Diables et le sélectionneur, c'est bien sûr de continuer à pratiquer un football attrayant et surtout obtenir de bons résultats.

😮 | Tout le monde n’est pas (encore) fan de Mark van Bommel. 🙅‍♂️🇧🇪 https://t.co/9Z0HJKgyiq — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) October 8, 2026

Avec un CEO, un directeur technique et un sélectionneur néerlandophone, des questions quant à une flamandisation de la fédération sont entendues ça et là. Mannaert les balaie aussi vite : "Non, c’est vraiment une perception parce que la vitrine principale, c’est le coach des Diables et c’est vrai qu’il ne parle que néerlandais, comme Rudi Garcia ne parlait que le Français", avance Mannaert, cette fois cité par la RTBF.

"Moi je suis néerlandophone mais mon bras droit, Pierre Locht, est francophone. Notre directeur financier est francophone et c’est un poste important. On vise l’équilibre mais de toute façon il faut prendre exemple sur les Diables. Pour eux, ce n’est jamais un sujet ni un problème. Ils parlaient français avec Garcia, la plupart parle néerlandais avec van Bommel. Et entre eux, ils alternent. C’est un bon exemple à suivre non ?", conclut-il.