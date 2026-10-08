Que devient l'enfant prodige d'Anderlecht ? Julien Duranville n'a que 20 ans, mais les doutes persistent

Peu de footballeurs belges illustrent un contraste aussi frappant entre leur talent et l'évolution de leur carrière que Julien Duranville. L'ailier avait fait sensation à Anderlecht dès l'âge de seize ans, avant de rejoindre le Borussia Dortmund pour près de dix millions d'euros, où il était considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération. Quatre ans plus tard, il a vingt ans et attend toujours sa véritable éclosion.

Son transfert à l'Olympique Lyonnais devait marquer un nouveau départ cet été. Dortmund a laissé partir Duranville pour cinq millions d'euros, un montant qui pourrait grimper jusqu'à 8,5 millions grâce aux bonus. Lyon voyait en lui le successeur d'Afonso Moreira et l'a engagé jusqu'en 2031. Mais pour l'instant, le même scénario semble à nouveau se dessiner.

Les blessures ont constamment freiné Duranville

L'histoire de Duranville est avant tout celle d'un talent exceptionnel qui a à peine eu l'occasion de rester en forme sur une longue période. À Dortmund, il a fait ses débuts en Bundesliga à dix-sept ans. Au total, il y a disputé quinze matches de championnat, auxquels s'ajoutent neuf apparitions en Ligue des Champions et un match de Coupe.

Ce sont des chiffres remarquablement bas pour un joueur qui évoluait dans un club européen de premier plan depuis janvier 2023. Dortmund a pourtant longtemps continué à croire en lui. Lors de son prêt à Bâle au début de l'année 2026, le directeur sportif Sebastian Kehl soulignait que le club voyait toujours tout son potentiel, tout en reconnaissant que les blessures l'avaient empêché de suffisamment montrer son talent.

Duranville avait lui-même expliqué que son corps lui avait joué des tours après son transfert en Allemagne. Il avait encore grandi de quelques centimètres et devait, selon ses propres mots, trouver la manière d'adapter son corps en pleine évolution au football adulte.

Mais à chaque fois qu'il semblait enfin relancé, un nouveau coup d'arrêt suivait. Durant l'été 2025, lors de la Coupe du monde des clubs face au Real Madrid, il a de nouveau subi une grosse blessure à l'épaule. Il a dû être opéré. Dortmund avait justement investi dans sa stabilité physique la saison précédente, ce qui a rendu cette nouvelle blessure encore plus difficile à encaisser.





De Bâle à Lyon : le temps recommence à presser

Dortmund l'a envoyé à Bâle en janvier dernier afin qu'il puisse enfin jouer régulièrement. C'était logique : à ce moment-là, Duranville n'avait surtout connu que des entrées en jeu et des périodes de revalidation, et il avait besoin de matches.

Mais là non plus, la grande explosion n'a pas eu lieu. Lyon lui a ensuite offert une nouvelle chance. Sauf que la situation y est particulièrement ambivalente. Duranville doit non seulement retrouver la forme, mais aussi s'imposer dans une équipe qui a très bien démarré sans lui. Cela rend plus difficile le fait de réclamer immédiatement du temps de jeu.

Pour un joueur comme lui, le rythme de match n'est pas un détail. Ses qualités reposent sur son explosivité, ses changements de direction, ses actions en un contre un et sa capacité à déstabiliser un défenseur à l'arrêt. Ce sont des atouts qui ne s'expriment pleinement que lorsqu'un joueur a confiance et du rythme.

Niko Kovac avait par ailleurs identifié un autre axe de progression à Dortmund : selon lui, Duranville était techniquement excellent et extrêmement dynamique, mais il devait apprendre à jouer plus simplement à certains moments et à faire preuve de davantage de discernement défensif.

Le talent n'a jamais été le problème

Et c'est là toute l'amertume de son histoire. Lorsqu'Anderlecht l'a vu partir en janvier 2023, le club l'a fait le cœur lourd. Duranville était arrivé à Neerpede à l'âge de sept ans, avait débuté avec l'équipe première à seize ans et était considéré comme un talent exceptionnel en raison de son explosivité et de ses actions imprévisibles.

Un joueur de vingt ans peut encore construire une immense carrière. Duranville n'est donc absolument pas arrivé au moment où son histoire est déjà écrite. Mais le temps commence à peser. Il n'est plus le prodige de seize ans pour lequel tout le monde est prêt à patienter. Il doit désormais enchaîner les matches, rester en forme et démontrer que son talent peut aussi se traduire par de l'efficacité sur une saison complète.