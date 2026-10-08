Sans eux, Zeqiri ne rapportait qu'un point : les deux autres héros du succès du Standard U23 contre Mons

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Sans eux, Zeqiri ne rapportait qu'un point : les deux autres héros du succès du Standard U23 contre Mons
Photo: © photonews
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Si Andi Zeqiri a inscrit un triplé, il n'est pas le seul héros de la victoire du SL16 FC face au RAEC Mons, ce mercredi soir en D1 FFA. Sans les sauvetages miraculeux de Tom Poitoux et Ange Kokora dans les dernières minutes, les Dragons seraient revenus avec un point de leur déplacement en terres liégeoises malgré une infériorité numérique de plus de quarante-cinq minutes.

Surprise sur la feuille de match de la rencontre entre le SL16 FC et le RAEC Mons ce mercredi soir en D1 FFA. Andi Zeqiri était titulaire à la pointe de l'attaque des Espoirs du Standard, prenant la place du joueur d'expérience normalement réservée à Antoine Mazure.

Un choix payant du Matricule 16, de Vincent Euvrard et de Stéphane Guidi, puisque l'attaquant suisse, qui n'est pas encore monté une seule fois au jeu en équipe première depuis son retour en fin d'été, a été l'auteur d'un triplé et a offert au SL16 une première victoire décrochée sur la pelouse cette saison, après le succès par forfait enregistré à l'Olympic lors de la première journée alors que le score était de 1-0 pour les Dogues.

Pendant que Dennis Ayensa a accumulé du temps de jeu, mais de la fatigue en jouant avec l'Iran lors de la trêve internationale, que Bruny Nsimba n'est pas encore au meilleur de sa forme et que Bernard Nguene pourrait retrouver un rôle d'ailier, Zeqiri a engrangé de gros points avant le choc wallon face à Charleroi de ce dimanche, lui qui a inscrit les premiers buts des U23 du Standard en championnat cette saison.

Sans Ange Kokora et Tom Poitoux, le triplé de Zeqiri n'aurait valu qu'un point

Il n'était toutefois pas le seul héros de la victoire de la bande à Stéphane Guidi face aux Dragons, qui ont pour leur part connu un nouveau coup d'arrêt dans leur quête de haut de tableau. Car, même en infériorité numérique après l'exclusion de Brogno, Mons a eu deux grosses occasions pour égaliser à 3-3 en toute fin de match.

Les espoirs du Standard ont toutefois pu s'en remettre à Ange Kokora d'abord, puis au gardien Tom Poitoux ensuite. Deux sauvetages déterminants dans les dernières minutes.

Pour rappel, Kokora avait aussi effectué la préparation avec le noyau A, tandis que Poitoux montre qu'il est de retour à un bon niveau après sa blessure encourue la saison dernière lors de son prêt à Maastricht, lui que l'on a aussi déjà vu avec l'équipe première à quelques reprises. Il se partage toujours le temps de jeu avec Quentin Durka, que l'on a aussi brièvement déjà vu en préparation avec l'équipe première.

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