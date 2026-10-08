Seys ou De Cuyper ? Mark van Bommel a fait son choix... en fonction des adversaires des Diables Rouges

Titulaire à deux reprises contre la France, Joaquin Seys a pris l'avantage sur Maxim De Cuyper. Mark van Bommel privilégie sa solidité défensive face aux adversaires les plus dangereux.

Joaquin Seys s'est fait remarquer avec les Diables Rouges lors de la dernière trêve internationale. Le latéral gauche du Club de Bruges a été titulaire à deux reprises contre la France, alors que Maxim De Cuyper avait été préféré face à l'Italie et à la Turquie. Ce choix de Mark van Bommel n'est pas lié à la forme des joueurs. Le sélectionneur distingue deux profils : De Cuyper est plus porté vers l'attaque et Seys répond à ses attentes au poste d'arrière gauche.

De Cuyper joue presque comme un ailier gauche

Ces dernières années, De Cuyper s'est développé en latéral moderne à vocation offensive. Ce n'est pas un hasard. À Brighton, ses qualités offensives sont exploitées et le club anglais l'avait décrit comme un arrière gauche créatif lors de son transfert. Il a un excellent pied gauche, cherche constamment la ligne de fond et peut devenir un attaquant supplémentaire grâce à ses centres et ses combinaisons.

La différence entre les deux joueurs se voit dans leur manière de défendre. De Cuyper aime monter et participer aux attaques, parfois comme un ailier gauche. C'est un avantage lorsque la Belgique domine, mais ça peut laisser des espaces derrière lui face à un adversaire dangereux. Contre la France, les Diables Rouges ont dû faire face à ce problème.

Seys est un défenseur plus classique. Il peut accompagner les actions vers l'avant, mais son premier réflexe est défensif. Il tient mieux sa position et a moins tendance à revendiquer un rôle offensif depuis son flanc. Cela explique pourquoi Van Bommel l'a titularisé à deux reprises contre la France.

Seys correspond peut-être plus à ce que veut van Bommel

Cela ne signifie pas pour que De Cuyper a perdu sa place avec les Diables Rouges. Ses qualités offensives sont précieuses lorsque la Belgique cherche à dominer son adversaire. Mais Mark van Bommel veut une défense solide lorsque son équipe subit la pression.



Lire aussi… L'intérêt ne faiblit pas : Joaquin Seys semble bien vivre sa dernière saison au Club de Bruges›

C'est pour cette raison que Seys a été préféré face à la France, aussi bien à Bruxelles qu'à Paris. Le sélectionneur a fait le même choix lors de deux rencontres différentes contre les Français.

Diego Moreira s'inscrit dans cette logique. Van Bommel l'a utilisé comme joueur de flanc offensif durant cette trêve internationale. Moreira a la technique et la vitesse nécessaires pour évoluer comme arrière, mais ses instincts naturels le poussent vers l'avant.

De Cuyper a encore des arguments à faire valoir. Lorsque la Belgique affronte un bloc bas et a besoin de créativité, son apport offensif peut être énorme. Mais si van Bommel doit choisir face à une équipe capable de repousser la Belgique, Seys a un profil qui semble plus logique.