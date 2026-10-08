Un ex-international se déclare concurrent de Gianni Infantino à la présidence de la FIFA !

Gianni Infantino ne semble plus être le seul candidat à sa propre réélection au poste de président de la Fédération Internationale de Football. L'ancien joueur hispano-suisse Ramon Vega, devenu homme d'affaires, a déclaré qu'il concurrencerait l'Helvético-Italo-Libanais dans un communiqué.

L'élection à la présidence de la FIFA aura lieu le 18 mars 2027 à Rabat, au Maroc, lors du 77e Congrès de l'instance. Largement contesté, le président actuel, Gianni Infantino, était toutefois le seul candidat déclaré à sa succession.

Jusque ce mercredi, toutefois. L'ancien international (23 sélections) suisse Ramon Vega, passé par Tottenham, le Celtic et Watford, entre autres, durant sa carrière, a annoncé son intention de se porter candidat dans un communiqué.

Un ancien international suisse à la tête de la FIFA ?

"Mon objectif est clair : servir le football et ceux qui donnent vie à ce sport", a déclaré celui qui a mis fin à sa carrière professionnelle en 2023 avant de se lancer dans la finance. Il avait notamment tenté de racheter le club anglais de Portsmouth en 2009, en vain.

"Je me présente pour réunifier la famille mondiale du football, mettre en œuvre des réformes réelles et durables, moderniser la FIFA pour le XXIe siècle, rétablir la stabilité et la crédibilité, et regagner la confiance dont notre sport a tant besoin."



Vega avait déjà manifesté son intérêt pour la présidence de la FIFA en 2015, 2019 et 2022, mais n'a jamais reçu les faveurs des votes. Il est donc le premier à annoncer sa candidature pour succéder à Gianni Infantino, en place depuis 2016. L'UEFA et la CONCACAF, la confédération nord et centre-américaine, ont déjà annoncé avoir retiré leur confiance en Infantino.