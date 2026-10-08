Un plan pour relancer Anouar Ait El Hadj : l'Union pourrait profiter de la Coupe de Belgique

Anouar Ait El Hadj voulait découvrir un nouveau championnat cet été, mais son départ n'a pas eu lieu. Resté à l'Union Saint-Gilloise, le milieu offensif n'a pas joué cette saison.

Anouar Ait El Hadj n'a pas joué la moindre minute avec l'Union Saint-Gilloise cette saison. Le milieu offensif espérait quitter le club cet été pour rejoindre un championnat plus relevé. Mais son transfert ne s'est pas concrétisé et il se retrouve dans une situation compliquée, avec une concurrence plus importante à son poste.

Une occasion de retrouver du temps de jeu

L'Union affrontera Nijlen en Coupe de Belgique le 18 octobre, une rencontre durant laquelle David Hubert pourrait donner leur chance aux joueurs moins utilisés. Pour Ait El Hadj, ce serait une première occasion de se montrer après plusieurs mois sans compétition officielle.

En attendant, le milieu offensif travaille avec le groupe. Malgré son manque de temps de jeu, il garde le moral et reste motivé. C'est en tout cas ce qu'assure son entourage au journal Le Soir. Le joueur poursuit ses efforts à l'entraînement et a participé à plusieurs matchs amicaux. Vendredi dernier, il était sur le terrain lors de la victoire de l'Union contre Lokeren. Une manière de conserver du rythme en attendant de retrouver la compétition officielle. Lié à l'Union jusqu'en 2028, Ait El Hadj doit se concentrer sur son temps de jeu.

Une grosse concurrence à l'Union Saint-Gilloise

L'effectif bruxellois a beaucoup évolué. Avec l'arrivée de Darius Olaru et de Relebohile Mofokeng, David Hubert a de nouvelles solutions offensives. Besfort Zeneli a pris plus de responsabilités et Rob Schoofs peut évoluer dans le même secteur. Ait El Hadj doit donc faire face à une concurrence importante.



Quelques mois plus tôt, le joueur imaginait un autre scénario. Il souhaitait poursuivre sa progression à l'étranger, en Espagne ou en Allemagne selon ses proches. Mais les propositions attendues ne sont pas arrivées. Il a une valeur marchande de 5 millions d'euros selon le site Transfermarkt.