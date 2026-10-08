Une fameuse reconnaissance : Vincent Kompany surveille un joueur de Pro League

Du temps où il officiant comme entraîneur de Burnley, Vincent Kompany a pioché plus d'une fois en Pro League, pour y dénicher quelques talents affrontés avec Anderlecht. C'est moins le cas dans un club ayant le standing du Bayern Munich. Et pourtant, l'ogre bavarois semble bel et bien lorgner sur un joueur de notre compétition.

Pour le Bayern Munich, l'une des plus grandes interrogations pour l'été prochain concerne le poste de gardien de but. Manuel Neuer devrait - cette fois - prendre sa retraite pour de bon, il pourrait également y avoir du mouvement parmi ses substituts. La direction cherche donc à se renouveler entre les perches.

Ces dernières semaines, Bernd Leno et Bart Verbruggen ont été évoqués. Mais le Bayern songe également à un ancien de ses portiers...aujourd'hui actif en Pro League.

Johannes Schenk, une bonne trouvaille dans le Pays de Waes

Le journaliste Manuel Bonke confirme que la direction garde un œil attentif sur Johannes Schenk, le gardien prêté à Beveren par Preußen Münster. L'Allemand preste à un très bon niveau depuis son arrivée au Freethiel, il avait notamment sorti un grand match contre Anderlecht.

Schenk a été formé à Munich de ses 14 à ses 20 ans. Incorporé au noyau A sans disputer la moindre minute en match officiel, il avait été prête puis définitivement cédé au Preußen Münster.

Schenk quittera Beveren cet été...mais retournera-t-il dans son club propriétaire ?

Ancien international U21 allemand, Schenk s'est immédiatement affirmé comme titulaire en deuxième division allemande, puis en Pro League cette saison.





Avec les mouvements à venir en Bavière, l'été prochain pourrait être l'occasion de revenir par la grande porte. Pas forcément comme titulaire, mais avec de la considération pour les progrès accomplis.

Le principal intéressé s'est d'ailleurs montré assez ambitieux dans une interview récente accordée à TZ Muenchen : "Pour moi, il s’agit de tirer le meilleur de moi-même cette saison, de me développer chaque jour et d’aider l’équipe autant que possible. Tout le reste se mettra en place. Je suis très ambitieux et je veux toujours franchir la prochaine étape dans ma carrière et jouer au plus haut niveau possible".