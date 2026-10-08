Vincent Kompany reçoit un nouveau prix et un grand honneur : "Un avocat engagé de l'humanité"

Entraîneur à succès du Bayern Munich, Vincent Kompany est également très apprécié pour son charisme, sa mentalité et son savoir-vivre dans le monde du football comme dans la société. Pour toutes ces qualités, l'ancien Diable Rouge vient de recevoir le Prix sportif bavarois, a annoncé le ministre-président de la Bavière, Markus Söder.

Entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany a reçu un immense honneur, annoncé par le ministre-président de la Bavière, Markus Söder, dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux.

"Félicitations du fond du cœur à l'entraîneur Vincent Kompany : cette année, il recevra le prix d'honneur du ministre-président de Bavière lors du Prix sportif bavarois ! Un grand entraîneur pour un grand club, mais aussi un avocat engagé de l'humanité !"

"Vincent Kompany est un entraîneur exceptionnel, doté d'une philosophie de jeu claire, d'un grand leadership et d'un charisme qui s'exprime aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Après une carrière de joueur couronnée de succès, il est devenu, à seulement 38 ans, l'entraîneur d'un club de classe mondiale", poursuit l'homme politique allemand membre de l'Union chrétienne-sociale.

Prix sportif bavarois pour Vincent Kompany, "avocat engagé de l'humanité"

"Sous sa direction, le Bayern Munich brille sur le plan sportif grâce à un football offensif et séduisant. Avec confiance et une position claire, il façonne chaque saison une excellente équipe à partir de talents individuels exceptionnels : une équipe attachante qui suscite l'enthousiasme. L'ancien "FC Hollywood" est aujourd'hui devenu un "FC Feelgood" à succès", loue Markus Söder.

"Il affiche également une position claire sur la question du racisme et de l'inclusion. Il a toujours affirmé clairement que le racisme ne devait jamais avoir sa place dans le sport ni dans notre société. Son engagement sans ambiguïté en faveur de la dignité humaine a impressionné de nombreuses personnes bien au-delà du monde du sport."



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"Ainsi, Vincent Kompany n'est pas seulement une grande personnalité du sport, mais aussi un modèle qui assume ses responsabilités envers notre société. Le Bayern Munich est synonyme d'ouverture sur le monde, de volonté de performance, d'internationalité et d'ambition de repousser sans cesse les limites. C'est également l'ambition du pays libre de Bavière. Vincent Kompany incarne cette conception bavaroise. Il est un formidable ambassadeur de la Bavière dans le monde", conclut le ministre-président de la Bavière.