20 matchs en deux mois à Anderlecht, 6 à Eupen : Felice Mazzù recroise le RSCA dans un tout autre contexte

Felice Mazzù va officier pour la septième fois en match officiel sur le banc d'Eupen. À la même période, en 2022, il approchait déjà des vingt matchs au Sporting d'Anderlecht. Le T1 des Pandas doit s'adapter au calendrier plus aéré de la Challenger Pro League, qu'il avait déjà connu à l'Union. Il aborde avec prudence le déplacement à Deinze pour y affronter les U23 d'Anderlecht.

Retour du football de club en Belgique ce vendredi soir. Pas seulement en Jupiler Pro League, mais aussi en Challenger Pro League, où deux affiches sont au programme, dont un déplacement de l'AS Eupen sur le terrain de Deinze, occupé par les RSCA Futures.

"Ce sera un match difficile. Même si Anderlecht n’a récolté qu’un seul point, ils ont déjà montré de bonnes choses. De plus, ils ont désormais un nouvel entraîneur, ce qui entraîne généralement une nouvelle dynamique, voire un autre style de jeu avec de nouveaux joueurs. Il est important que nous soyons prêts à tout. C’est pourquoi nous avons essayé, cette semaine, de préparer nos joueurs au maximum de situations possibles", a préfacé Felice Mazzù ce jeudi.

Calendrier plus aéré de la D1B explique, Mazzù n'a dirigé que six matchs officiels depuis son arrivée chez les Pandas cet été. À titre de comparaison, il en avait dirigé 18 (!) à la même période lors de sa prise de fonction au Sporting d'Anderlecht en 2022, entre championnat, tours préliminaires et début de la phase de ligue de Conference League.

6 matchs mi-octobre à Eupen, près de 20 à Anderlecht

Une période où un match s'était ajouté tous les trois jours jusqu'au numéro 22, le 23 octobre au Standard, qui ne s'était pas terminé et qui avait marqué la fin de son aventure chez les Mauves.

"Nous sommes à la mi-octobre et nous n’avons disputé que cinq matchs de championnat. C’est tout de même étrange et difficile à gérer, même si cela concerne tous les clubs. Nous avons profité de cette trêve pour disputer un bon match amical contre Aachen, qui nous a montré que le groupe de joueurs évolue bien. Nous devons désormais transposer cette ambiance positive de semaine en semaine et la mettre en évidence en championnat."



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L'AS Eupen aborde donc son déplacement chez la lanterne rouge avec confiance. Et avec une bonne nouvelle pour Felice Mazzù, qui récupère Chris-Kévin Nadje après plusieurs semaines d'absence. Raphaël Di Matteo et Marco Hiller sont, eux, toujours blessés.