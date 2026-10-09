"Anderlecht est venu aux nouvelles me concernant" : les révélations de Mehdi Bayat

Scott Crabbé, journaliste football
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"Anderlecht est venu aux nouvelles me concernant" : les révélations de Mehdi Bayat
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Voilà maintenant 14 ans que Mehdi Bayat a repris le Sporting Charleroi aux côtés de Fabien Debecq. L'administrateur délégué a pourtant déjà été cité ailleurs. Mais il est toujours resté fidèle aux Zèbres, même quand l'intérêt se faisait concret.

À l'occasion du choc wallon de dimanche, SudInfo a réuni Mehdi Bayat et Pierre François. Lors de cet entretien croisé, l'homme fort du Sporting Charleroi est notamment revenu sur les rumeurs l'envoyant dans d'autres clubs belges.

Il y a de cela plusieurs années, un bruit de couloir le citait d'ailleurs au Standard. "Ce n'était pas possible", en rigole Pierre François. Bayat opine du chef : "On m'en parle souvent, alors que je ne sais même pas d'où c'est sorti. C’est techniquement impossible".

L'appel d'Anderlecht était bien réel

Il révèle par contre avoir été contacté par Anderlecht. Mais pas par la direction actuelle. Cela commence à remonter. "Ils sont venus aux nouvelles me concernant. Mais je venais de reprendre Charleroi. C'était en 2012, avant la reprise par Marc Coucke".

Déjà à l'époque, les Mauves cherchaient du sang neuf pour leur direction : "Je pense que Roger Vanden Stock et Herman Van Holsbeeck me voyaient bien pour assurer la relève d'Herman. Et là, c'était beaucoup plus concret".

Mehdi Bayat voulait s'inscrire dans la durée à Charleroi

Mais cela n'a pas été plus loin que le stade de la discussion : "C'était là aussi impossible. C'est aussi peut-être l'une des raisons qui me permettent d'être dans la longévité à Charleroi : je suis quand même un actionnaire très important. Ce n'était pas comme si du jour au lendemain on pouvait mettre la clé sous le paillasson et partir. Pour quelque raison que ce soit".

Lire aussi… Officiel : Charleroi envoie un nouveau signal fort avant le déplacement au Standard de dimanche

Pour revenir au Standard, Bayat est suffisamment intelligent que pour respecter la rivalité avec Charleroi comme il se doit : "Je pense que si un jour je ne suis plus à Charleroi, car c'est techniquement possible, il serait par principe impossible pour moi d'aller travailler au Standard".

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