Avant Standard - Charleroi, les valeurs marchandes des Rouches et des Zèbres montent en flèche

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Avant Standard - Charleroi, les valeurs marchandes des Rouches et des Zèbres montent en flèche
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

La Gantoise, l'Union Saint-Gilloise, le Standard et le Sporting Charleroi sont les bons élèves de la première mise à jour des valeurs marchandes de la saison sur le site de référence Transfermarkt. Le Sporting d'Anderlecht et la RAAL enregistrent une hausse plus mesurée, tandis que Courtrai est le seul club à avoir perdu de la valeur depuis la dernière mise à jour.

Depuis la nouvelle mise à jour publiée en début de semaine, la valorisation de l'ensemble des joueurs de notre Jupiler Pro League dépasse désormais le milliard d'euros, selon les chiffres du site de référence Transfermarkt.

Grâce à une hausse moyenne de 18,2 % dans les 18 clubs de l'élite depuis le début de la saison, la valeur marchande cumulée de tous les effectifs atteint désormais 1,16 milliard d'euros, contre 980 millions d'euros en début de saison.

Logiquement, les clubs n'ont pas tous contribué dans les mêmes proportions à cette augmentation. Grâce à son superbe début de saison, La Gantoise est le meilleur élève depuis la reprise et enregistre une hausse de 34,4 % de la valeur marchande de son effectif.

Le Standard parmi les meilleurs élèves

Les Buffalos font mieux que l'Union Saint-Gilloise (+27,4 %) et que... le Standard, troisième à ce petit jeu avec une valeur marchande ayant bondi de 26,1 %, passant de 53 à 67 M€. Chez les Rouches, Matthieu Epolo vaut désormais 10 M€, Adnane Abid 6 M€, Ibrahim Karamoko 5 M€ et Gustav Mortensen 4,5 M€. Ces quatre joueurs représentent le gros de la progression des Rouches, avec Alexis Trouillet, dont la valeur est passée de 800.000 € à 2 M€.

Derrière le Standard, le Sporting Charleroi (+25,3 %) a également connu l'une des plus belles progressions du début de saison, principalement grâce à Kevin Van Den Kerkhof, désormais évalué à 2,5 M€, mais aussi à Yassine Khalifi, Amine Boukamir, Jakob Romsaas et Freddy Mbemba.

Lire aussi… Un joueur de Pro League voit sa valeur marchande exploser de 16 millions d'euros !

Anderlecht en hausse malgré plusieurs baisses

Plus bas dans le classement, le Sporting d'Anderlecht n'enregistre que la onzième plus forte progression (+13,1 %), principalement grâce aux augmentations de valeur de Lukas Ambros, Danylo Sikan, Ali Maamar et Marco Kana. Une belle hausse globale tout de même, malgré les diminutions de valeur de Mario Stroeykens, Adriano Bertaccini et Ilay Camara.

De son côté, la RAAL se situe juste derrière Anderlecht à ce petit jeu, avec une augmentation de 11,5 %. Tous les clubs de D1A ont vu leur valeur marchande augmenter depuis le début de la saison, à l'exception de Courtrai, qui enregistre une baisse de 1,1 %.

Transfermarkt
© Walfoot.be
Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Standard - Charleroi en live sur Walfoot.be à partir de 13:30 (11/10).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Charleroi

Plus de news

Un joueur de Pro League voit sa valeur marchande exploser de 16 millions d'euros !

Un joueur de Pro League voit sa valeur marchande exploser de 16 millions d'euros !

08:30
Le joueur le plus cher de D1A joue à Bruges, Anderlecht progresse, le Standard plus récompensé que Charleroi

Le joueur le plus cher de D1A joue à Bruges, Anderlecht progresse, le Standard plus récompensé que Charleroi

22:30
Standard - Charleroi, un huis clos qui fâche : l'action en justice qui pourrait faire réfléchir l'Union Belge

Standard - Charleroi, un huis clos qui fâche : l'action en justice qui pourrait faire réfléchir l'Union Belge

07:00
Plus la moindre minute depuis un an : un retour très attendu à La Louvière

Plus la moindre minute depuis un an : un retour très attendu à La Louvière

20:30
Un ancien espoir d'Anderlecht rêve des Diables : "J'ai joué contre la moitié de ces gars, c'est mon niveau"

Un ancien espoir d'Anderlecht rêve des Diables : "J'ai joué contre la moitié de ces gars, c'est mon niveau"

07:30
Dossier épineux pour Vincent Kompany au Bayern Munich : "Il faut respecter la situation"

Dossier épineux pour Vincent Kompany au Bayern Munich : "Il faut respecter la situation"

09:30
"La Championship serait une meilleure vitrine" : Anderlecht prévenu pour l'une de ses recrues

"La Championship serait une meilleure vitrine" : Anderlecht prévenu pour l'une de ses recrues

22:00
La Belgique a-t-elle perdu l'un des futurs meilleurs joueurs du monde ?

La Belgique a-t-elle perdu l'un des futurs meilleurs joueurs du monde ?

08:00
"Mario Stroeykens s'est lancé une mission : s'imposer au Sporting d'Anderlecht"

"Mario Stroeykens s'est lancé une mission : s'imposer au Sporting d'Anderlecht"

15:40
Il n'y a pas que le gardien de Beveren : Vincent Kompany surveille une ancienne sensation de Pro League

Il n'y a pas que le gardien de Beveren : Vincent Kompany surveille une ancienne sensation de Pro League

06:30
"Ça ne vient pas par hasard" : comment le football belge de demain se calquera sur le modèle espagnol

"Ça ne vient pas par hasard" : comment le football belge de demain se calquera sur le modèle espagnol

23:00
Sans eux, Zeqiri ne rapportait qu'un point : les deux autres héros du succès du Standard U23 contre Mons

Sans eux, Zeqiri ne rapportait qu'un point : les deux autres héros du succès du Standard U23 contre Mons

17:20
Exclusif : Mons étudie le profil d'un entraîneur récemment pisté par Anderlecht

Exclusif : Mons étudie le profil d'un entraîneur récemment pisté par Anderlecht

21:30
"Ils l'ont contacté" : Vincent Mannaert révèle comment Rudi Garcia aurait pu rebondir après les Diables

"Ils l'ont contacté" : Vincent Mannaert révèle comment Rudi Garcia aurait pu rebondir après les Diables

21:00
Des débuts chez les pros ? Le Standard a préservé l'un de ses U23 en vue du choc wallon contre Charleroi

Des débuts chez les pros ? Le Standard a préservé l'un de ses U23 en vue du choc wallon contre Charleroi

18:40
Le point sur l'infirmerie d'Anderlecht avant le Cercle : "Si on ne gagne pas, on critiquera de nouveau"

Le point sur l'infirmerie d'Anderlecht avant le Cercle : "Si on ne gagne pas, on critiquera de nouveau"

15:00
Mark van Bommel saboté par le sud et adopté par le nord ? Les vérités de Vincent Mannaert

Mark van Bommel saboté par le sud et adopté par le nord ? Les vérités de Vincent Mannaert

19:55
1
Que devient l'enfant prodige d'Anderlecht ? Julien Duranville n'a que 20 ans, mais les doutes persistent

Que devient l'enfant prodige d'Anderlecht ? Julien Duranville n'a que 20 ans, mais les doutes persistent

16:40
1
Premier contrat professionnel pour un talent de Genk promis à un bel avenir

Premier contrat professionnel pour un talent de Genk promis à un bel avenir

14:00
Pourquoi Anderlecht aborde déjà un premier tournant de sa saison ce samedi

Pourquoi Anderlecht aborde déjà un premier tournant de sa saison ce samedi

13:30
Le président de l'UEFA fait marche arrière et vise un quatrième mandat

Le président de l'UEFA fait marche arrière et vise un quatrième mandat

18:00
La défaite au Standard fait des dégâts à Mons : George Boateng est dehors !

La défaite au Standard fait des dégâts à Mons : George Boateng est dehors !

16:05
Seys ou De Cuyper ? Mark van Bommel a fait son choix... en fonction des adversaires des Diables Rouges

Seys ou De Cuyper ? Mark van Bommel a fait son choix... en fonction des adversaires des Diables Rouges

13:00
2
Le frère de Jan Virgili, joueur du Club de Bruges, se lance aussi dans le football belge

Le frère de Jan Virgili, joueur du Club de Bruges, se lance aussi dans le football belge

12:30
"C'était assez incroyable" : l'Union a relancé la carrière d'un joueur qui voulait devenir... policier

"C'était assez incroyable" : l'Union a relancé la carrière d'un joueur qui voulait devenir... policier

08/10
1
Radja Nainggolan aurait voulu représenter une autre sélection : "À mon âge, je vois les choses autrement"

Radja Nainggolan aurait voulu représenter une autre sélection : "À mon âge, je vois les choses autrement"

14:30
1
Un plan pour relancer Anouar Ait El Hadj : l'Union pourrait profiter de la Coupe de Belgique

Un plan pour relancer Anouar Ait El Hadj : l'Union pourrait profiter de la Coupe de Belgique

08/10
Qui gardera le trophée de la CAN ? Le Sénégal et le Maroc s'affrontent devant le TAS

Qui gardera le trophée de la CAN ? Le Sénégal et le Maroc s'affrontent devant le TAS

12:00
Le leader de Challenger Pro League prend une décision importante : un joueur fixé sur son avenir

Le leader de Challenger Pro League prend une décision importante : un joueur fixé sur son avenir

11:30
Le Bayern et l'Ajax le suivaient, Dortmund lui a fait une offre : le parcours étonnant d'un ancien Diable

Le Bayern et l'Ajax le suivaient, Dortmund lui a fait une offre : le parcours étonnant d'un ancien Diable

11:00
José Mourinho n'arrive pas à calmer les tensions : le vestiaire du Real Madrid se déchire

José Mourinho n'arrive pas à calmer les tensions : le vestiaire du Real Madrid se déchire

10:30
Cristiano Ronaldo rend hommage à Lionel Messi après sa retraite internationale

Cristiano Ronaldo rend hommage à Lionel Messi après sa retraite internationale

10:00
40 millions d'euros et une place en danger ? Arsenal aurait d'autres plans pour Christos Tzolis

40 millions d'euros et une place en danger ? Arsenal aurait d'autres plans pour Christos Tzolis

08/10
Le Bayern Munich prêt à faire une énorme exception pour garder un cadre de Vincent Kompany

Le Bayern Munich prêt à faire une énorme exception pour garder un cadre de Vincent Kompany

08/10
Catastrophe confirmée pour l'ex-Mauve Kasper Dolberg

Catastrophe confirmée pour l'ex-Mauve Kasper Dolberg

07/10
Vincent Kompany reçoit un nouveau prix et un grand honneur : "Un avocat engagé de l'humanité"

Vincent Kompany reçoit un nouveau prix et un grand honneur : "Un avocat engagé de l'humanité"

08/10

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 8
SK Beveren SK Beveren 20:45 Lommel SK Lommel SK
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 10/10 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 10/10 FC Bruges FC Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 10/10 La Gantoise La Gantoise
KRC Genk KRC Genk 10/10 KV Courtrai KV Courtrai
Standard Standard 11/10 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 11/10 OH Louvain OH Louvain
Westerlo Westerlo 11/10 Antwerp Antwerp
KV Malines KV Malines 11/10 STVV STVV

Dernières réactions

Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Mark van Bommel saboté par le sud et adopté par le nord ? Les vérités de Vincent Mannaert den strep den strep a propos de Que devient l'enfant prodige d'Anderlecht ? Julien Duranville n'a que 20 ans, mais les doutes persistent Union 60 Union 60 a propos de Radja Nainggolan aurait voulu représenter une autre sélection : "À mon âge, je vois les choses autrement" Union 60 Union 60 a propos de Ce n'était qu'un au revoir : Guillaume François déjà de retour à l'Union ! Union 60 Union 60 a propos de Un ex-international se déclare concurrent de Gianni Infantino à la présidence de la FIFA ! Union 60 Union 60 a propos de "C'était assez incroyable" : l'Union a relancé la carrière d'un joueur qui voulait devenir... policier Union 60 Union 60 a propos de Seys ou De Cuyper ? Mark van Bommel a fait son choix... en fonction des adversaires des Diables Rouges Union 60 Union 60 a propos de "On disait que Garcia, c'était la vieille école..." : van Bommel pointé du doigt pour ses changements tardifs Union 60 Union 60 a propos de Une trêve qui pose question : Hans Vanaken doit-il encore être appelé chez les Diables Rouges ? Union 60 Union 60 a propos de Même troisième, la Belgique ne serait pas en barrages de Ligue des Nations : voici pourquoi Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved