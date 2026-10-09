Avant Standard - Charleroi, les valeurs marchandes des Rouches et des Zèbres montent en flèche

La Gantoise, l'Union Saint-Gilloise, le Standard et le Sporting Charleroi sont les bons élèves de la première mise à jour des valeurs marchandes de la saison sur le site de référence Transfermarkt. Le Sporting d'Anderlecht et la RAAL enregistrent une hausse plus mesurée, tandis que Courtrai est le seul club à avoir perdu de la valeur depuis la dernière mise à jour.

Depuis la nouvelle mise à jour publiée en début de semaine, la valorisation de l'ensemble des joueurs de notre Jupiler Pro League dépasse désormais le milliard d'euros, selon les chiffres du site de référence Transfermarkt.

Grâce à une hausse moyenne de 18,2 % dans les 18 clubs de l'élite depuis le début de la saison, la valeur marchande cumulée de tous les effectifs atteint désormais 1,16 milliard d'euros, contre 980 millions d'euros en début de saison.

Logiquement, les clubs n'ont pas tous contribué dans les mêmes proportions à cette augmentation. Grâce à son superbe début de saison, La Gantoise est le meilleur élève depuis la reprise et enregistre une hausse de 34,4 % de la valeur marchande de son effectif.

Le Standard parmi les meilleurs élèves

Les Buffalos font mieux que l'Union Saint-Gilloise (+27,4 %) et que... le Standard, troisième à ce petit jeu avec une valeur marchande ayant bondi de 26,1 %, passant de 53 à 67 M€. Chez les Rouches, Matthieu Epolo vaut désormais 10 M€, Adnane Abid 6 M€, Ibrahim Karamoko 5 M€ et Gustav Mortensen 4,5 M€. Ces quatre joueurs représentent le gros de la progression des Rouches, avec Alexis Trouillet, dont la valeur est passée de 800.000 € à 2 M€.

Derrière le Standard, le Sporting Charleroi (+25,3 %) a également connu l'une des plus belles progressions du début de saison, principalement grâce à Kevin Van Den Kerkhof, désormais évalué à 2,5 M€, mais aussi à Yassine Khalifi, Amine Boukamir, Jakob Romsaas et Freddy Mbemba.



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Anderlecht en hausse malgré plusieurs baisses

Plus bas dans le classement, le Sporting d'Anderlecht n'enregistre que la onzième plus forte progression (+13,1 %), principalement grâce aux augmentations de valeur de Lukas Ambros, Danylo Sikan, Ali Maamar et Marco Kana. Une belle hausse globale tout de même, malgré les diminutions de valeur de Mario Stroeykens, Adriano Bertaccini et Ilay Camara.

De son côté, la RAAL se situe juste derrière Anderlecht à ce petit jeu, avec une augmentation de 11,5 %. Tous les clubs de D1A ont vu leur valeur marchande augmenter depuis le début de la saison, à l'exception de Courtrai, qui enregistre une baisse de 1,1 %.