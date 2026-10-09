Cheikhou Kouyaté annonce la fin de sa carrière et révèle avoir caché quelque chose tout au long de celle-ci

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Cheikhou Kouyaté annonce la fin de sa carrière et révèle avoir caché quelque chose tout au long de celle-ci
Photo: © photonews
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Cheikhou Kouyaté a annoncé mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel. L'ancien joueur du Sporting d'Anderlecht a confié avoir disputé l'entièreté de sa carrière avec un problème cardiaque caché.

Cheikhou Kouyaté a évolué sous les couleurs d'Anderlecht entre 2008 et 2014 (il avait été prêté au KV Courtrai lors de la saison 2008-2009). Le milieu défensif sénégalais est également passé par la Premier League. Il a porté les couleurs de West Ham (2014-2018), de Crystal Palace (2018-2022) et de Nottingham Forest (2022-2024) en Angleterre. Sans club depuis fin janvier dernier après un passage à Amed SK en Turquie, le Sénégalais a désormais choisi de raccrocher les crampons.

Cheikhou Kouyaté annonce la fin de sa carrière

Il s'est confié dans un entretien accordé à la chaîne sénégalaise Walf TV. Il a révélé mettre un terme à sa carrière, mais a aussi raconté avoir évolué avec un problème cardiaque durant sa carrière. "Je souffre de ce problème cardiaque depuis ma naissance. J’ai joué avec", a-t-il révélé.

"En Angleterre, c’était surveillé tous les six mois. J’ai passé des examens médicaux à West Ham, Crystal Palace et Nottingham Forest. À chaque fois que je faisais les tests, le problème réapparaissait. Les médecins m’ont toujours signalé le problème, mais j’en ai moi-même pris la responsabilité. J’ai signé les papiers d’assurance indiquant que tout ce qui pourrait m’arriver relèverait de ma responsabilité", a-t-il expliqué.

Un problème cardiaque gardé secret pendant sa carrière

"Le problème, c’est en altitude. Si je joue sous la chaleur, j’ai très mal, pendant et après les matches. C’est comme un point de côté, pendant environ cinq minutes, puis ça s’en va. Quand ça arrive, après le match, j’ai des crampes douloureuses. Au bout de 24 heures, ça s’arrête."


Cheikhou Kouyaté a préféré ne rien dire pour ne pas mettre sa carrière en péril : "Je n’ai jamais rien dit. Je ne voulais pas être forcé d’arrêter plus tôt. Je n’en ai jamais parlé à ma famille, même pas aux médecins de la sélection. Ils ne connaissaient pas mon problème."

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