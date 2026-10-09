Déjà la fin des trêves internationales de trois semaines ? Plusieurs fédérations ne sont pas satisfaites

La nouvelle formule des trêves internationales est déjà assez critiquée. Plusieurs fédérations européennes souhaitent revenir à l'ancien calendrier.

Lors de la dernière trêve internationale, les sélections européennes ont dû disputer quatre rencontres de Ligue des Nations. Ces matchs se sont généralement enchaînés en l'espace de onze jours, alors que la trêve internationale s'étendait sur trois semaines.

Ce nouveau système remplace les deux trêves internationales distinctes de septembre et d'octobre. Mais les premières expériences sont loin de faire l'unanimité.

Les fédérations européennes réclament du changement

Selon The Guardian, la situation a été longuement évoquée jeudi, lors d'une réunion des fédérations européennes de football à Berlin. L'opposition au nouveau calendrier était quasiment unanime. Plusieurs représentants ont vivement critiqué la charge physique imposée aux joueurs, l'augmentation du risque de blessures et les conséquences organisationnelles.

Debbie Hewitt et Mark Bullingham, respectivement présidente et directeur général de la Fédération anglaise de football, ont notamment soulevé ces problèmes.

Les petites nations se sentent également désavantagées. Avec des effectifs moins étoffés, elles ont davantage de difficultés à faire souffler leurs joueurs les plus importants.





Des inquiétudes existent également sur le plan financier. Pour certaines fédérations, il est particulièrement compliqué de vendre des billets pour deux rencontres à domicile organisées à quelques jours d'intervalle.

Les Diables Rouges également concernés

Ce débat concerne aussi la Belgique. Lors de la dernière trêve internationale, les Diables Rouges ont disputé quatre rencontres de Ligue des Nations, dont deux confrontations face à la France.

Cet enchaînement de matchs a entraîné un calendrier particulièrement chargé, alors que de nombreux joueurs sont déjà fortement sollicités dans leurs clubs respectifs. The Guardian ne précise toutefois pas la position adoptée par la Fédération belge lors de cette réunion.

Un changement compliqué à mettre en place avant 2030

Les fédérations européennes souhaitent que l'UEFA fasse pression sur la FIFA afin de revenir à l'ancien calendrier, avec des trêves internationales plus courtes.

Mais une modification rapide semble particulièrement compliquée. Le calendrier international a été approuvé en 2023 et reste, pour le moment, fixé jusqu'en 2030.

Malgré cette opposition généralisée, rien ne garantit donc que les fédérations obtiendront gain de cause. Pour l'instant, la nouvelle formule reste en vigueur.