Dossier épineux pour Vincent Kompany au Bayern Munich : "Il faut respecter la situation"

Harry Kane, auteur de plus de soixante buts la saison dernière, entre dans la dernière année de son contrat avec le Bayern Munich. Le club bavarois souhaite visiblement prolonger son attaquant, mais Vincent Kompany est resté assez évasif à ce sujet lors d'un récent entretien.

Auteur d'une saison à 61 buts (!) et 7 passes décisives en 51 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, Harry Kane est évidemment le joueur le plus prolifique du Bayern Munich.

Déjà impliqué dans huit réalisations avec les Bavarois depuis la reprise, l'international anglais aux 125 sélections est reparti du bon pied. Arrivé de Tottenham à l'été 2023 contre 95 millions d'euros, l'avant-centre de 33 ans arrive toutefois à un tournant de son aventure en Bavière.

En arrivant, Harry Kane avait en effet signé un contrat de quatre ans. Jusqu'au 30 juin 2027, donc. Le serial buteur des Bavarois est donc à la croisée des chemins : prolonger son aventure à l'Allianz Arena ou s'en aller en fin de saison.

Harry Kane à la croisée des chemins au Bayern Munich

Un sujet épineux à Munich, sur lequel Vincent Kompany s'est exprimé lors d'un entretien accordé à Sky Sport cette semaine. "Je suis toujours respectueux de cette situation et des échanges nécessaires entre le joueur, son agent et le club", a déclaré Vince the Prince, sans trop se mouiller.

"Ma responsabilité est de veiller à ce que Harry se sente bien ici, qu'il soit performant sur le terrain et qu'il évolue dans un environnement propice. Généralement, si toutes ces choses sont bien faites, le reste se met en place plus facilement", a souri Kompany.





Le grand objectif du Bayern est donc évidemment de prolonger le contrat de son attaquant. Dans le cas contraire, plusieurs cibles ont déjà été identifiées. L'ancien Zèbre Victor Osimhen avait notamment été cité il y a quelques mois, mais sa situation en Turquie et les besoins du Bayern font qu'il ne sera certainement pas le seul, dans les mois à venir, à voir son nom lié à la succession de Harry Kane si ce dernier venait à partir.