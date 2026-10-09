El Hankouri encore out, un autre incertain : le point sur l’infirmerie du Standard avant Charleroi

Premier point presse en trois semaines pour Vincent Euvrard, qui a fait le point sur son infirmerie deux jours avant le choc wallon face au Sporting Charleroi. Une rencontre pour laquelle Mohamed El Hankouri, à nouveau blessé, n'est pas disponible, tandis que Bruny Nsimba est incertain. Tous les autres Rouches sont prêts à jouer, y compris Andi Zeqiri, qui a "déposé sa carte de visite" ce mercredi avec le SL16 FC.

Retour aux bonnes habitudes dans les clubs de Pro League après trois semaines de trêve internationale. Au Standard, Vincent Euvrard a fait le point sur son infirmerie deux jours avant la réception du Sporting Charleroi à huis clos. Une rencontre pour laquelle les absents sont peu nombreux.

Nouveau pépin pour El Hankouri, Nsimba incertain

"Mohamed El Hankouri n'est pas prêt, à cause d'une alerte musculaire aux ischios. Il avait fait sa première entrée à Lens pendant 20 minutes et avait été bon, mais il s'est blessé à l'entraînement. Ce n'est pas trop grave, mais il sera au moins absent cette semaine."

"En outre, Bruny Nsimba est incertain à cause d'une douleur au ligament du genou. On va voir demain après la séance d'entraînement. Il s'est entraîné cette semaine, mais a ressenti des douleurs", a détaillé Vincent Euvrard, qui a confirmé que tous les autres joueurs de son noyau étaient disponibles. "Gustav Mortensen a participé à toutes les séances cette semaine, au même titre qu'Alexis Trouillet et Dimitri Lavalée."

Zeqiri a "déposé sa carte de visite"

Difficile, évidemment, de ne pas parler d'Andi Zeqiri, auteur d'un triplé cette semaine avec le SL16 FC. "Cela fait partie du processus. On avait mis un point d'exclamation sur cette trêve car on savait que c'était le meilleur moment pour lui donner du temps de jeu. Cela tombait bien ce mercredi et on en a profité", s'est réjoui Vincent Euvrard.

"Il a déposé sa carte de visite. Avec sa qualité, mais aussi avec son énergie et sa mentalité. Je l'ai ressenti depuis le début et j'avais aussi eu des échos de son premier passage à propos de sa mentalité. C'est un plaisir de le voir tous les jours quand il rentre au club et de l'avoir avec nous."



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Quand on est sur le banc, on veut rentrer dans la tête d'un coach.

Dans un contexte où Nsimba n'est pas à 100 %, où Ayensa a dépensé beaucoup d'énergie lors de la trêve internationale et où Nguene est désormais davantage considéré comme ailier, Andi Zeqiri a marqué de gros points en vue du choc wallon. Pour rappel, le Suisse avait déclaré lors de sa conférence de presse de présentation qu'il était prêt, mais Vincent Euvrard avait tempéré en expliquant qu'il avait encore besoin de rythme.

"Quand on est sur le banc, il faut rentrer dans la tête d'un coach. Même un joueur qui commence le match veut faire ça. Il s'est montré, c'est à moi de faire les choix nécessaires pour gagner ce match", a conclu Vincent Euvrard, qui aura donc l'embarras du choix à peu près à tous les postes au moment d'établir sa composition d'équipe.