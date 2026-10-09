El Hankouri encore out, un autre incertain : le point sur l’infirmerie du Standard avant Charleroi

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
El Hankouri encore out, un autre incertain : le point sur l’infirmerie du Standard avant Charleroi
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Premier point presse en trois semaines pour Vincent Euvrard, qui a fait le point sur son infirmerie deux jours avant le choc wallon face au Sporting Charleroi. Une rencontre pour laquelle Mohamed El Hankouri, à nouveau blessé, n'est pas disponible, tandis que Bruny Nsimba est incertain. Tous les autres Rouches sont prêts à jouer, y compris Andi Zeqiri, qui a "déposé sa carte de visite" ce mercredi avec le SL16 FC.

Retour aux bonnes habitudes dans les clubs de Pro League après trois semaines de trêve internationale. Au Standard, Vincent Euvrard a fait le point sur son infirmerie deux jours avant la réception du Sporting Charleroi à huis clos. Une rencontre pour laquelle les absents sont peu nombreux.

Nouveau pépin pour El Hankouri, Nsimba incertain

"Mohamed El Hankouri n'est pas prêt, à cause d'une alerte musculaire aux ischios. Il avait fait sa première entrée à Lens pendant 20 minutes et avait été bon, mais il s'est blessé à l'entraînement. Ce n'est pas trop grave, mais il sera au moins absent cette semaine."

"En outre, Bruny Nsimba est incertain à cause d'une douleur au ligament du genou. On va voir demain après la séance d'entraînement. Il s'est entraîné cette semaine, mais a ressenti des douleurs", a détaillé Vincent Euvrard, qui a confirmé que tous les autres joueurs de son noyau étaient disponibles. "Gustav Mortensen a participé à toutes les séances cette semaine, au même titre qu'Alexis Trouillet et Dimitri Lavalée."

Zeqiri a "déposé sa carte de visite"

Difficile, évidemment, de ne pas parler d'Andi Zeqiri, auteur d'un triplé cette semaine avec le SL16 FC. "Cela fait partie du processus. On avait mis un point d'exclamation sur cette trêve car on savait que c'était le meilleur moment pour lui donner du temps de jeu. Cela tombait bien ce mercredi et on en a profité", s'est réjoui Vincent Euvrard.

"Il a déposé sa carte de visite. Avec sa qualité, mais aussi avec son énergie et sa mentalité. Je l'ai ressenti depuis le début et j'avais aussi eu des échos de son premier passage à propos de sa mentalité. C'est un plaisir de le voir tous les jours quand il rentre au club et de l'avoir avec nous."

Lire aussi… Au Standard, Adnane Abid aborde le choc wallon avec confiance : "C'est Charleroi, pas le Real Madrid non plus"

Quand on est sur le banc, on veut rentrer dans la tête d'un coach.

Dans un contexte où Nsimba n'est pas à 100 %, où Ayensa a dépensé beaucoup d'énergie lors de la trêve internationale et où Nguene est désormais davantage considéré comme ailier, Andi Zeqiri a marqué de gros points en vue du choc wallon. Pour rappel, le Suisse avait déclaré lors de sa conférence de presse de présentation qu'il était prêt, mais Vincent Euvrard avait tempéré en expliquant qu'il avait encore besoin de rythme.

"Quand on est sur le banc, il faut rentrer dans la tête d'un coach. Même un joueur qui commence le match veut faire ça. Il s'est montré, c'est à moi de faire les choix nécessaires pour gagner ce match", a conclu Vincent Euvrard, qui aura donc l'embarras du choix à peu près à tous les postes au moment d'établir sa composition d'équipe.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Standard - Charleroi en live sur Walfoot.be à partir de 13:30 (11/10).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
Standard
Vincent Euvrard

Plus de news

Au Standard, Adnane Abid aborde le choc wallon avec confiance : "C'est Charleroi, pas le Real Madrid non plus" Interview

Au Standard, Adnane Abid aborde le choc wallon avec confiance : "C'est Charleroi, pas le Real Madrid non plus"

14:40
Standard - Charleroi, un huis clos qui fâche : l'action en justice qui pourrait faire réfléchir l'Union Belge

Standard - Charleroi, un huis clos qui fâche : l'action en justice qui pourrait faire réfléchir l'Union Belge

07:00
L'Inter Milan pourrait être privé d'un joueur important face au Club de Bruges

L'Inter Milan pourrait être privé d'un joueur important face au Club de Bruges

15:00
Cheikhou Kouyaté annonce la fin de sa carrière et révèle avoir caché quelque chose tout au long de celle-ci

Cheikhou Kouyaté annonce la fin de sa carrière et révèle avoir caché quelque chose tout au long de celle-ci

14:00
Voici le joueur du mois de septembre en Jupiler Pro League

Voici le joueur du mois de septembre en Jupiler Pro League

12:40
Bonne nouvelle concernant Lucas Stassin à Séville

Bonne nouvelle concernant Lucas Stassin à Séville

13:20
20 matchs en deux mois à Anderlecht, 6 à Eupen : Felice Mazzù recroise le RSCA dans un tout autre contexte

20 matchs en deux mois à Anderlecht, 6 à Eupen : Felice Mazzù recroise le RSCA dans un tout autre contexte

12:00
Le retour de rêve tourne au cauchemar pour Thorgan Hazard

Le retour de rêve tourne au cauchemar pour Thorgan Hazard

11:30
1
Avant Standard - Charleroi, les valeurs marchandes des Rouches et des Zèbres montent en flèche

Avant Standard - Charleroi, les valeurs marchandes des Rouches et des Zèbres montent en flèche

09:00
Thibaut Courtois mis à rude épreuve par le Real Madrid : un record depuis son arrivée en 2018

Thibaut Courtois mis à rude épreuve par le Real Madrid : un record depuis son arrivée en 2018

11:00
1
Thomas Foket pointe le grand problème des jeunes d’Anderlecht : "On ne peut pas gagner des matchs comme ça"

Thomas Foket pointe le grand problème des jeunes d’Anderlecht : "On ne peut pas gagner des matchs comme ça"

10:30
Un joueur de Pro League voit sa valeur marchande exploser de 16 millions d'euros !

Un joueur de Pro League voit sa valeur marchande exploser de 16 millions d'euros !

08:30
Un joueur de Pro League provoque un tollé en Corée du Sud... jusqu'à changer la loi sur le service militaire ?

Un joueur de Pro League provoque un tollé en Corée du Sud... jusqu'à changer la loi sur le service militaire ?

10:00
Dossier épineux pour Vincent Kompany au Bayern Munich : "Il faut respecter la situation"

Dossier épineux pour Vincent Kompany au Bayern Munich : "Il faut respecter la situation"

09:30
Un ancien espoir d'Anderlecht rêve des Diables : "J'ai joué contre la moitié de ces gars, c'est mon niveau"

Un ancien espoir d'Anderlecht rêve des Diables : "J'ai joué contre la moitié de ces gars, c'est mon niveau"

07:30
Le joueur le plus cher de D1A joue à Bruges, Anderlecht progresse, le Standard plus récompensé que Charleroi

Le joueur le plus cher de D1A joue à Bruges, Anderlecht progresse, le Standard plus récompensé que Charleroi

22:30
1
La Belgique a-t-elle perdu l'un des futurs meilleurs joueurs du monde ?

La Belgique a-t-elle perdu l'un des futurs meilleurs joueurs du monde ?

08:00
Il n'y a pas que le gardien de Beveren : Vincent Kompany surveille une ancienne sensation de Pro League

Il n'y a pas que le gardien de Beveren : Vincent Kompany surveille une ancienne sensation de Pro League

06:30
"Ça ne vient pas par hasard" : comment le football belge de demain se calquera sur le modèle espagnol

"Ça ne vient pas par hasard" : comment le football belge de demain se calquera sur le modèle espagnol

23:00
"La Championship serait une meilleure vitrine" : Anderlecht prévenu pour l'une de ses recrues

"La Championship serait une meilleure vitrine" : Anderlecht prévenu pour l'une de ses recrues

22:00
Sans eux, Zeqiri ne rapportait qu'un point : les deux autres héros du succès du Standard U23 contre Mons

Sans eux, Zeqiri ne rapportait qu'un point : les deux autres héros du succès du Standard U23 contre Mons

17:20
Exclusif : Mons étudie le profil d'un entraîneur récemment pisté par Anderlecht

Exclusif : Mons étudie le profil d'un entraîneur récemment pisté par Anderlecht

21:30
Plus la moindre minute depuis un an : un retour très attendu à La Louvière

Plus la moindre minute depuis un an : un retour très attendu à La Louvière

20:30
"Ils l'ont contacté" : Vincent Mannaert révèle comment Rudi Garcia aurait pu rebondir après les Diables

"Ils l'ont contacté" : Vincent Mannaert révèle comment Rudi Garcia aurait pu rebondir après les Diables

21:00
Des débuts chez les pros ? Le Standard a préservé l'un de ses U23 en vue du choc wallon contre Charleroi

Des débuts chez les pros ? Le Standard a préservé l'un de ses U23 en vue du choc wallon contre Charleroi

18:40
Mark van Bommel saboté par le sud et adopté par le nord ? Les vérités de Vincent Mannaert

Mark van Bommel saboté par le sud et adopté par le nord ? Les vérités de Vincent Mannaert

19:55
1
Le président de l'UEFA fait marche arrière et vise un quatrième mandat

Le président de l'UEFA fait marche arrière et vise un quatrième mandat

18:00
La défaite au Standard fait des dégâts à Mons : George Boateng est dehors !

La défaite au Standard fait des dégâts à Mons : George Boateng est dehors !

16:05
Que devient l'enfant prodige d'Anderlecht ? Julien Duranville n'a que 20 ans, mais les doutes persistent

Que devient l'enfant prodige d'Anderlecht ? Julien Duranville n'a que 20 ans, mais les doutes persistent

16:40
1
"Mario Stroeykens s'est lancé une mission : s'imposer au Sporting d'Anderlecht"

"Mario Stroeykens s'est lancé une mission : s'imposer au Sporting d'Anderlecht"

15:40
Le point sur l'infirmerie d'Anderlecht avant le Cercle : "Si on ne gagne pas, on critiquera de nouveau"

Le point sur l'infirmerie d'Anderlecht avant le Cercle : "Si on ne gagne pas, on critiquera de nouveau"

08/10
Premier contrat professionnel pour un talent de Genk promis à un bel avenir

Premier contrat professionnel pour un talent de Genk promis à un bel avenir

08/10
Radja Nainggolan aurait voulu représenter une autre sélection : "À mon âge, je vois les choses autrement"

Radja Nainggolan aurait voulu représenter une autre sélection : "À mon âge, je vois les choses autrement"

08/10
1
Pourquoi Anderlecht aborde déjà un premier tournant de sa saison ce samedi

Pourquoi Anderlecht aborde déjà un premier tournant de sa saison ce samedi

08/10
Seys ou De Cuyper ? Mark van Bommel a fait son choix... en fonction des adversaires des Diables Rouges

Seys ou De Cuyper ? Mark van Bommel a fait son choix... en fonction des adversaires des Diables Rouges

08/10
2
Le frère de Jan Virgili, joueur du Club de Bruges, se lance aussi dans le football belge

Le frère de Jan Virgili, joueur du Club de Bruges, se lance aussi dans le football belge

08/10

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 8
SK Beveren SK Beveren 20:45 Lommel SK Lommel SK
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 10/10 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 10/10 FC Bruges FC Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 10/10 La Gantoise La Gantoise
KRC Genk KRC Genk 10/10 KV Courtrai KV Courtrai
Standard Standard 11/10 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 11/10 OH Louvain OH Louvain
Westerlo Westerlo 11/10 Antwerp Antwerp
KV Malines KV Malines 11/10 STVV STVV

Dernières réactions

Pogi Pogi a propos de Thibaut Courtois mis à rude épreuve par le Real Madrid : un record depuis son arrivée en 2018 Pogi Pogi a propos de Le retour de rêve tourne au cauchemar pour Thorgan Hazard Pogi Pogi a propos de Le joueur le plus cher de D1A joue à Bruges, Anderlecht progresse, le Standard plus récompensé que Charleroi Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Mark van Bommel saboté par le sud et adopté par le nord ? Les vérités de Vincent Mannaert den strep den strep a propos de Que devient l'enfant prodige d'Anderlecht ? Julien Duranville n'a que 20 ans, mais les doutes persistent Union 60 Union 60 a propos de Radja Nainggolan aurait voulu représenter une autre sélection : "À mon âge, je vois les choses autrement" Union 60 Union 60 a propos de Ce n'était qu'un au revoir : Guillaume François déjà de retour à l'Union ! Union 60 Union 60 a propos de Un ex-international se déclare concurrent de Gianni Infantino à la présidence de la FIFA ! Union 60 Union 60 a propos de "C'était assez incroyable" : l'Union a relancé la carrière d'un joueur qui voulait devenir... policier Union 60 Union 60 a propos de Seys ou De Cuyper ? Mark van Bommel a fait son choix... en fonction des adversaires des Diables Rouges Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved