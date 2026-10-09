Il n'y a pas que le gardien de Beveren : Vincent Kompany surveille une ancienne sensation de Pro League

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Du temps où il officiant comme entraîneur de Burnley, Vincent Kompany a pioché plus d'une fois en Pro League, pour y dénicher quelques talents affrontés avec Anderlecht. C'est moins le cas dans un club ayant le standing du Bayern Munich. Et pourtant, l'ogre bavarois semble bel et bien lorgner sur un joueur de notre compétition. Et sur un autre qui y a brillé.