La Belgique a-t-elle perdu l'un des futurs meilleurs joueurs du monde ?

Jorthy Mokio s'est offert une place de choix dans la nouvelle étude du CIES Football Observatory. Le centre de recherche suisse estime la valeur marchande du néo-Congolais à 52,9 millions d'euros. À 18 ans, le milieu de terrain de l'Ajax occupe ainsi la deuxième place parmi les joueurs U20 évoluant en dehors des cinq grands championnats européens. Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht) prend, lui, la neuvième place.

Dans ce classement, seul Oskar Pietuszewski fait mieux que Mokio, selon le CIES. Le Polonais de 18 ans, qui évolue au FC Porto, est estimé à 56,3 millions d'euros. Mateus Mané, de Wolverhampton, complète le top 3 avec une valeur marchande de 46,1 millions d'euros.

Fait remarquable, aucun de ces joueurs n'évolue en Premier League, en Liga, en Serie A, en Bundesliga ou en Ligue 1. Le CIES a en effet exclu ces cinq championnats de son classement, comparant ainsi les talents évoluant notamment aux Pays-Bas, au Portugal, en Belgique et en Amérique du Sud.

L'énorme bond de Mokio

Pour Mokio, cette estimation confirme une nouvelle fois sa fulgurante progression. Né en Belgique, le jeune médian a quitté La Gantoise pour l'Ajax en 2024, à l'âge de 16 ans, et s'est rapidement imposé au sein de l'équipe première du club ajacide.

De son côté, l'Ajax croit clairement en son avenir. En avril, Mokio avait d'ailleurs prolongé son contrat jusqu'à la mi-2031. Le club néerlandais avait alors annoncé que le jeune joueur avait déjà disputé près de cinquante matches officiels avec l'équipe première. Il en est aujourd'hui à 68.

Le modèle du CIES ne se base toutefois pas uniquement sur les performances. L'âge, la durée du contrat, le temps de jeu, les précédents montants de transfert et la stratégie de transferts du club sont également pris en compte. Une valorisation élevée ne signifie donc pas que l'Ajax peut ou va réellement obtenir 52,9 millions d'euros pour Mokio.





Ce montant reste néanmoins très révélateur. À seulement 18 ans, le médian défensif, également capable d'évoluer en défense, est déjà considéré par le modèle statistique comme l'un des talents les plus précieux de sa génération en dehors des cinq grands championnats européens.

Anderlecht compte également un joueur dans le top 10

Mokio n'est d'ailleurs pas le seul joueur lié au football belge à figurer dans ce classement. Le Sporting d'Anderlecht est également représenté grâce à Mihajlo Cvetkovic. Le Serbe de 19 ans est estimé par le CIES à 28,8 millions d'euros, ce qui lui vaut la neuvième place.

Cvetkovic figure ainsi parmi les joueurs U20 les plus précieux en dehors des cinq grands championnats européens. Il côtoie notamment des joueurs du FC Porto, du Sporting Portugal, de l'Ajax, de Wolverhampton et de Botafogo.

L'Ajax compte même deux représentants dans le top 10. Outre Mokio, le défenseur Aaron Bouwman occupe la huitième place avec une valeur marchande estimée à 30,4 millions d'euros. Le top 5 est complété par João Simões, du Sporting Portugal, estimé à 43,2 millions d'euros, et Álvaro Montoro, de Botafogo, dont la valeur est évaluée à 39,3 millions d'euros.