La CAF fait marche arrière sur un changement majeur de la CAN qui ravissait les clubs de Pro League



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Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google! La Coupe d'Afrique des Nations approche à grands pas, privant bon nombre de clubs de leurs meilleurs joueurs. Mais la Confédération Africaine de Football vient d'annoncer un changement radical à l'avenir.



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