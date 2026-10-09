La Turquie vire Vincenzo Montella : un ancien de l'Atletico sur le banc contre les Diables ?

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La Turquie est le maillon faible du groupe des Diables Rouges. Les Turcs n'ont pas réussi à prendre le moindre point lors de la dernière trêve internationale. Vincenzo Montella est devenu la cible des critiques à Istanbul et dans ses environs. Des critiques qui était trop fortes pour être ignorées : la fédération a tranché dans le vif.