Le retour de rêve tourne au cauchemar pour Thorgan Hazard

Peu brillant lors de ses différentes montées au jeu en début de saison, Thorgan Hazard n'est pas dans le groupe pour la reprise de la Ligue 1 et la réception de l'OL de Loïs Openda, ce vendredi soir. L'ancien joueur d'Anderlecht ne vit pas le retour rêvé à Bollaert, où il ne s'est pas encore montré décisif depuis le début de la saison.

Parti librement du Sporting d'Anderlecht en fin de saison dernière, Thorgan Hazard a rejoint le club dans lequel il avait signé alors qu'il était encore adolescent, à son départ de Tubize : le RC Lens.

Une belle histoire pouvait s'écrire pour le Brainois, dans, plus que probablement, le dernier club de sa carrière pouvant lui proposer de disputer la Ligue des Champions. Mais, deux bons mois après le début de saison, l'idylle se fait toujours attendre.

Thorgan Hazard ne vit pas les débuts espérés à Lens

Apparu à cinq reprises toutes compétitions confondues, Thorgan Hazard n'a été titularisé qu'une seule fois en championnat et est resté sur le banc lors du premier match de Ligue des Champions des Sang et Or face au Slavia Prague.

Auteur de montées au jeu peu brillantes, il ne compte pas encore la moindre action décisive avec Lens et subit le mauvais début de saison des Artésiens, qui n'ont gagné que leur premier match de Ligue 1 et qui comptent déjà trois défaites.

Un début de saison qui a valu la tête de l'entraîneur Dimo Toppmöller, écarté après six matchs seulement malgré le Trophée des Champions remporté contre le PSG, lors duquel Hazard purgeait une suspension. De profonds désaccords avec la direction auraient aussi mené à cette décision aussi rapide.





Absent du groupe pour la réception de Lyon !

Son remplaçant intérimaire, le désormais ex-adjoint Yannick Cahuzac, qui a disputé 73 matchs pour le club entre 2019 et 2022, fait des choix forts. Parmi eux, celui d'écarter Thorgan Hazard et Jean-Clair Todibo, jugés en méforme et en manque de rythme.

Ils ne sont pas dans le groupe lensois pour la réception de l'Olympique Lyonnais de Loïs Openda, attendu titulaire, ce vendredi soir. C'est par contre bien le cas de l'ancien Carolo Yassine Titraoui, de retour après une petite blessure à l'ischio.