L'Inter Milan pourrait être privé d'un joueur important face au Club de Bruges

Curtis Jones pourrait bien manquer la rencontre de Ligue des champions face au Club de Bruges mardi. Le joueur de l'Inter Milan est blessé.

Curtis Jones a passé des examens médicaux ce jeudi à l'hôpital Humanitas Research de Rozzano. Ceux-ci ont révélé que le milieu de terrain anglais souffre d'une blessure myofasciale aux adducteurs de la cuisse droite. L'Inter Milan n'a, pour l'instant, communiqué aucun délai précis concernant son indisponibilité.

Dans un communiqué, le club italien indique que l'état de santé de Curtis Jones sera de nouveau évalué dans les prochains jours. Sa participation à la rencontre de mardi soir face au Club de Bruges est donc très incertaine.

Une blessure qui tombe mal pour l'Inter Milan

Cette blessure intervient à un mauvais moment pour l'Inter Milan. Les hommes de Cristian Chivu reprendront d'abord la Serie A samedi avec la réception de Parme. Trois jours plus tard, ils accueilleront le Club de Bruges à San Siro.

Les Nerazzurri doivent également commencer à prendre des points en Ligue des champions. Les Italiens ont perdu leur première rencontre européenne de la saison sur la pelouse du Real Madrid (2-1). Le Club de Bruges compte lui aussi zéro point après la première journée, ce qui rend cette confrontation d'autant plus importante.

Curtis Jones est arrivé à Milan l'été dernier en provenance de Liverpool. L'Inter Milan a recruté définitivement le milieu anglais de 25 ans, qui s'est engagé jusqu'en juin 2031. Il a effectué ses débuts officiels fin août face à Cagliari et doit apporter plus de qualité et de profondeur à l'entrejeu milanais cette saison.



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Le Club de Bruges dans l'attente

L'absence de Curtis Jones mardi n'a donc pas encore été officiellement confirmée. Toutefois, le peu de temps restant avant la rencontre rend sa participation particulièrement incertaine.

Le Club de Bruges pourrait ainsi affronter une équipe de l'Inter Milan privée de l'une de ses recrues estivales. Le coup d'envoi de la rencontre à San Siro sera donné le mardi 13 octobre à 21h.