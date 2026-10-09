Plus de 500 jours que ce n'était plus arrivé : une grande première pour la reprise de la D1A

Scott Crabbé, journaliste football
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Plus de 500 jours que ce n'était plus arrivé : une grande première pour la reprise de la D1A
Photo: © photonews
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Ce soir, la D1A a repris ses droits avec un duel entre Beveren et Lommel. D'ordinaire intraitables à domicile, les Waeslandiens ont mordu la poussière face à ceux qu'ils dominaient en D1B la saison dernière.

Trois quarts d'heure après la D1B (qui a vu la victoire d'Eupen chez les RSCA Futures et de Dender contre le Club NXT), c'est la D1A qui reprenait après trois semaines de trêve. A cette occasion, Beveren rêvait de faire la passe de quatre : les hommes de Tim Bakens avaient remporté leurs trois premiers matchs à domicile.

Le match débute sur les chapeaux de roue, avec deux magnifiques parades de Matthias Pieklak pour contrarier le Freethiel, mais aussi un gros raté de Stredair Appuah au petit rectangle. Et après ce premier avertissement, Lommel a pris les devants, sur un corner repris par Don-Angelo Konadu (24e, 0-1).

Un éclair de Beveren pour relancer le suspense

Avec ce coup de semonce, le rythme est légèrement retombé. Mais quelques minutes avant la mi-temps, Beveren a tout de même réussi à égaliser. Et même plutôt joliment : à la base de l'action et à sa conclusion, Chris Lokesa s'appuie sur un Christian Brüls toujours aussi fin, auteur d'une talonnade en guise d'assist (41e, 1-1).

Score de parité au repos, mais pas pour longtemps en deuxième mi-temps. Lommel a en effet immédiatement repris les commandes, avec un nouveau but de Konadu, cette fois parfaitement trouvé par Juho Talvitie (48e, 1-2).

Lommel pas rassasié

Pour tuer dans l'oeuf toute révolte de Beveren, les visiteurs ont même fait le break huit minutes plus tard, avec un nouveau corner repris par Lucas Schoofs (56e, 1-3). Le score aurait même pu encore immédiatement s'alourdir, mais la frappe de Schoofs s'est cette fois écrasée sur le poteau.

Lommel n'a pas eu à s'en mordre les doigts : son adversaire n'était pas dans un grand jour, se montrant relativement incapable de porter le danger dans la dernière demi-heure. Beveren concède donc sa première défaite à domicile de la saison (la première depuis avril 2025 en championnat), laissant Lommel le dépasser de deux points en milieu de tableau.

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