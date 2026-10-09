Plusieurs centaines de milliers d'euros de pertes pour le Standard ? Voici le coût estimé du huis clos

La rencontre à huis clos entre le Standard de Liège et le Sporting de Charleroi de ce dimanche aura évidemment un coût financier important pour le Standard. Sacha Feytongs, stadium manager du club liégeois, a évalué la perte estimée pour le Matricule 16. Et autant vous dire qu'elle est importante.

Ce dimanche, le stade de Sclessin ne pourra pas accueillir de supporters alors qu'un choc wallon se disputera. "Seules les personnes autorisées pourront être présentes : les délégations des deux clubs, les deux équipes, la presse, la télévision et le scouting", explique Sacha Feytongs, le stadium manager du Standard, au micro de la RTBF.

Seulement 300 personnes présentes à Sclessin

"Nous aurons également des stewards, puisqu’on nous impose d’en avoir au bord du terrain. Au total, nous aurons plus ou moins 300 personnes dans le stade, grand maximum. On sera un peu dans la configuration des matchs disputés pendant la période du Covid, où nous n’avions pas cette ambiance qui anime habituellement le chaudron. Malheureusement, pour ce derby, nous n’aurons donc pas cette ambiance et ce stade animé comme lors des autres rencontres."

Une perte financière importante pour le Standard de Liège

Au-delà de la simple punition, cette décision a un coût financier important pour le Standard. Sacha Feytongs a donné plus d'indications : "Il y a une perte de recettes, aussi bien au niveau des personnes présentes autour du stade que pour celles qui sont habituellement dans le stade. Cela concerne également nos prestataires, que ce soit au niveau du business ou du B2C. Eux aussi vont perdre de l’argent."

Mais alors, combien le Standard va-t-il réellement perdre ? "Je pense que la perte est estimée entre 300.000 et 400.000 euros, voire 500.000 euros. Et puis, en cas de victoire, on sait que les gens peuvent également davantage consommer après le match. C’est donc une grosse perte pour tout le bassin économique autour du stade."