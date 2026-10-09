Plusieurs centaines de milliers d'euros de pertes pour le Standard ? Voici le coût estimé du huis clos

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| Commentaire
Plusieurs centaines de milliers d'euros de pertes pour le Standard ? Voici le coût estimé du huis clos
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

La rencontre à huis clos entre le Standard de Liège et le Sporting de Charleroi de ce dimanche aura évidemment un coût financier important pour le Standard. Sacha Feytongs, stadium manager du club liégeois, a évalué la perte estimée pour le Matricule 16. Et autant vous dire qu'elle est importante.

Ce dimanche, le stade de Sclessin ne pourra pas accueillir de supporters alors qu'un choc wallon se disputera. "Seules les personnes autorisées pourront être présentes : les délégations des deux clubs, les deux équipes, la presse, la télévision et le scouting", explique Sacha Feytongs, le stadium manager du Standard, au micro de la RTBF.

Seulement 300 personnes présentes à Sclessin

"Nous aurons également des stewards, puisqu’on nous impose d’en avoir au bord du terrain. Au total, nous aurons plus ou moins 300 personnes dans le stade, grand maximum. On sera un peu dans la configuration des matchs disputés pendant la période du Covid, où nous n’avions pas cette ambiance qui anime habituellement le chaudron. Malheureusement, pour ce derby, nous n’aurons donc pas cette ambiance et ce stade animé comme lors des autres rencontres."

Une perte financière importante pour le Standard de Liège

Au-delà de la simple punition, cette décision a un coût financier important pour le Standard. Sacha Feytongs a donné plus d'indications : "Il y a une perte de recettes, aussi bien au niveau des personnes présentes autour du stade que pour celles qui sont habituellement dans le stade. Cela concerne également nos prestataires, que ce soit au niveau du business ou du B2C. Eux aussi vont perdre de l’argent."

Mais alors, combien le Standard va-t-il réellement perdre ? "Je pense que la perte est estimée entre 300.000 et 400.000 euros, voire 500.000 euros. Et puis, en cas de victoire, on sait que les gens peuvent également davantage consommer après le match. C’est donc une grosse perte pour tout le bassin économique autour du stade."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Standard - Charleroi en live sur Walfoot.be à partir de 13:30 (11/10).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
Standard

Plus de news

Au Standard, Adnane Abid aborde le choc wallon avec confiance : "C'est Charleroi, pas le Real Madrid non plus" Interview

Au Standard, Adnane Abid aborde le choc wallon avec confiance : "C'est Charleroi, pas le Real Madrid non plus"

14:40
3
El Hankouri encore out, un autre incertain : le point sur l’infirmerie du Standard avant Charleroi

El Hankouri encore out, un autre incertain : le point sur l’infirmerie du Standard avant Charleroi

14:20
"Punir 24.000 personnes n'est pas une solution" : le directeur général de Charleroi critique le huis clos

"Punir 24.000 personnes n'est pas une solution" : le directeur général de Charleroi critique le huis clos

15:20
La CAF fait marche arrière sur un changement majeur de la CAN qui ravissait les clubs de Pro League

La CAF fait marche arrière sur un changement majeur de la CAN qui ravissait les clubs de Pro League

15:45
"J’ai de l’expérience avec peu de spectateurs" : Mario Kohnen ironise sur le huis clos

"J’ai de l’expérience avec peu de spectateurs" : Mario Kohnen ironise sur le huis clos

16:20
Standard - Charleroi, un huis clos qui fâche : l'action en justice qui pourrait faire réfléchir l'Union Belge

Standard - Charleroi, un huis clos qui fâche : l'action en justice qui pourrait faire réfléchir l'Union Belge

07:00
L'Inter Milan pourrait être privé d'un joueur important face au Club de Bruges

L'Inter Milan pourrait être privé d'un joueur important face au Club de Bruges

15:00
"Nous devons rester unis" : Erling Haaland envoie un message aux supporters de Manchester City

"Nous devons rester unis" : Erling Haaland envoie un message aux supporters de Manchester City

15:23
Cheikhou Kouyaté annonce la fin de sa carrière et révèle avoir caché quelque chose tout au long de celle-ci

Cheikhou Kouyaté annonce la fin de sa carrière et révèle avoir caché quelque chose tout au long de celle-ci

14:00
Voici le joueur du mois de septembre en Jupiler Pro League

Voici le joueur du mois de septembre en Jupiler Pro League

12:40
Bonne nouvelle concernant Lucas Stassin à Séville

Bonne nouvelle concernant Lucas Stassin à Séville

13:20
20 matchs en deux mois à Anderlecht, 6 à Eupen : Felice Mazzù recroise le RSCA dans un tout autre contexte

20 matchs en deux mois à Anderlecht, 6 à Eupen : Felice Mazzù recroise le RSCA dans un tout autre contexte

12:00
Le retour de rêve tourne au cauchemar pour Thorgan Hazard

Le retour de rêve tourne au cauchemar pour Thorgan Hazard

11:30
1
Avant Standard - Charleroi, les valeurs marchandes des Rouches et des Zèbres montent en flèche

Avant Standard - Charleroi, les valeurs marchandes des Rouches et des Zèbres montent en flèche

09:00
Thibaut Courtois mis à rude épreuve par le Real Madrid : un record depuis son arrivée en 2018

Thibaut Courtois mis à rude épreuve par le Real Madrid : un record depuis son arrivée en 2018

11:00
1
Thomas Foket pointe le grand problème des jeunes d’Anderlecht : "On ne peut pas gagner des matchs comme ça"

Thomas Foket pointe le grand problème des jeunes d’Anderlecht : "On ne peut pas gagner des matchs comme ça"

10:30
Un joueur de Pro League voit sa valeur marchande exploser de 16 millions d'euros !

Un joueur de Pro League voit sa valeur marchande exploser de 16 millions d'euros !

08:30
Un joueur de Pro League provoque un tollé en Corée du Sud... jusqu'à changer la loi sur le service militaire ?

Un joueur de Pro League provoque un tollé en Corée du Sud... jusqu'à changer la loi sur le service militaire ?

10:00
Dossier épineux pour Vincent Kompany au Bayern Munich : "Il faut respecter la situation"

Dossier épineux pour Vincent Kompany au Bayern Munich : "Il faut respecter la situation"

09:30
Un ancien espoir d'Anderlecht rêve des Diables : "J'ai joué contre la moitié de ces gars, c'est mon niveau"

Un ancien espoir d'Anderlecht rêve des Diables : "J'ai joué contre la moitié de ces gars, c'est mon niveau"

07:30
Le joueur le plus cher de D1A joue à Bruges, Anderlecht progresse, le Standard plus récompensé que Charleroi

Le joueur le plus cher de D1A joue à Bruges, Anderlecht progresse, le Standard plus récompensé que Charleroi

22:30
1
La Belgique a-t-elle perdu l'un des futurs meilleurs joueurs du monde ?

La Belgique a-t-elle perdu l'un des futurs meilleurs joueurs du monde ?

08:00
Il n'y a pas que le gardien de Beveren : Vincent Kompany surveille une ancienne sensation de Pro League

Il n'y a pas que le gardien de Beveren : Vincent Kompany surveille une ancienne sensation de Pro League

06:30
"Ça ne vient pas par hasard" : comment le football belge de demain se calquera sur le modèle espagnol

"Ça ne vient pas par hasard" : comment le football belge de demain se calquera sur le modèle espagnol

23:00
"La Championship serait une meilleure vitrine" : Anderlecht prévenu pour l'une de ses recrues

"La Championship serait une meilleure vitrine" : Anderlecht prévenu pour l'une de ses recrues

22:00
Sans eux, Zeqiri ne rapportait qu'un point : les deux autres héros du succès du Standard U23 contre Mons

Sans eux, Zeqiri ne rapportait qu'un point : les deux autres héros du succès du Standard U23 contre Mons

08/10
Exclusif : Mons étudie le profil d'un entraîneur récemment pisté par Anderlecht

Exclusif : Mons étudie le profil d'un entraîneur récemment pisté par Anderlecht

21:30
Plus la moindre minute depuis un an : un retour très attendu à La Louvière

Plus la moindre minute depuis un an : un retour très attendu à La Louvière

20:30
"Ils l'ont contacté" : Vincent Mannaert révèle comment Rudi Garcia aurait pu rebondir après les Diables

"Ils l'ont contacté" : Vincent Mannaert révèle comment Rudi Garcia aurait pu rebondir après les Diables

21:00
Des débuts chez les pros ? Le Standard a préservé l'un de ses U23 en vue du choc wallon contre Charleroi

Des débuts chez les pros ? Le Standard a préservé l'un de ses U23 en vue du choc wallon contre Charleroi

18:40
Mark van Bommel saboté par le sud et adopté par le nord ? Les vérités de Vincent Mannaert

Mark van Bommel saboté par le sud et adopté par le nord ? Les vérités de Vincent Mannaert

19:55
1
Le président de l'UEFA fait marche arrière et vise un quatrième mandat

Le président de l'UEFA fait marche arrière et vise un quatrième mandat

18:00
La défaite au Standard fait des dégâts à Mons : George Boateng est dehors !

La défaite au Standard fait des dégâts à Mons : George Boateng est dehors !

08/10
Que devient l'enfant prodige d'Anderlecht ? Julien Duranville n'a que 20 ans, mais les doutes persistent

Que devient l'enfant prodige d'Anderlecht ? Julien Duranville n'a que 20 ans, mais les doutes persistent

08/10
1
"Mario Stroeykens s'est lancé une mission : s'imposer au Sporting d'Anderlecht"

"Mario Stroeykens s'est lancé une mission : s'imposer au Sporting d'Anderlecht"

08/10
Le point sur l'infirmerie d'Anderlecht avant le Cercle : "Si on ne gagne pas, on critiquera de nouveau"

Le point sur l'infirmerie d'Anderlecht avant le Cercle : "Si on ne gagne pas, on critiquera de nouveau"

08/10

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 8
SK Beveren SK Beveren 20:45 Lommel SK Lommel SK
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 10/10 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 10/10 FC Bruges FC Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 10/10 La Gantoise La Gantoise
KRC Genk KRC Genk 10/10 KV Courtrai KV Courtrai
Standard Standard 11/10 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 11/10 OH Louvain OH Louvain
Westerlo Westerlo 11/10 Antwerp Antwerp
KV Malines KV Malines 11/10 STVV STVV

Dernières réactions

051961rouche 051961rouche a propos de Au Standard, Adnane Abid aborde le choc wallon avec confiance : "C'est Charleroi, pas le Real Madrid non plus" Pogi Pogi a propos de Thibaut Courtois mis à rude épreuve par le Real Madrid : un record depuis son arrivée en 2018 Pogi Pogi a propos de Le retour de rêve tourne au cauchemar pour Thorgan Hazard Pogi Pogi a propos de Le joueur le plus cher de D1A joue à Bruges, Anderlecht progresse, le Standard plus récompensé que Charleroi Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Mark van Bommel saboté par le sud et adopté par le nord ? Les vérités de Vincent Mannaert den strep den strep a propos de Que devient l'enfant prodige d'Anderlecht ? Julien Duranville n'a que 20 ans, mais les doutes persistent Union 60 Union 60 a propos de Radja Nainggolan aurait voulu représenter une autre sélection : "À mon âge, je vois les choses autrement" Union 60 Union 60 a propos de Ce n'était qu'un au revoir : Guillaume François déjà de retour à l'Union ! Union 60 Union 60 a propos de Un ex-international se déclare concurrent de Gianni Infantino à la présidence de la FIFA ! Union 60 Union 60 a propos de "C'était assez incroyable" : l'Union a relancé la carrière d'un joueur qui voulait devenir... policier Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved