"Punir 24.000 personnes n'est pas une solution" : le directeur général de Charleroi critique le huis clos

Le stade de Sclessin sera vide ce dimanche après-midi (13h30) pour le choc wallon entre le Standard de Liège et le Sporting de Charleroi. Ce huis clos fait suite aux incidents survenus lors du dernier affrontement entre les deux équipes, en fin de saison dernière. Pierre-Yves Hendrickx, le directeur général du club carolo, regrette que cette rencontre se dispute sans supporters.

La décision est drastique, mais elle a bel et bien été prise : le choc wallon de ce dimanche se disputera à huis clos. Une sanction qui continue de faire énormément débat.

Pierre-Yves Hendrickx dénonce une sanction collective et regrette le manque de dialogue avec la fédération belge

Du côté carolo, cette décision est loin de faire l'unanimité. Pierre-Yves Hendrickx estime notamment que les supporters qui n'ont rien à voir avec les incidents survenus en mai dernier ne devraient pas être pénalisés : "Punir les supporters qui ont été identifiés comme responsables des incidents est une chose normale, et même obligatoire. Le Sporting l’a fait, tout comme la police. En revanche, punir 24.000 personnes pour les agissements de quelques-uns n’est pas une solution que le club de Charleroi préconise ou accepte."

"C’est d’autant plus problématique lorsqu’une sanction intervient pour un match qui n’a rien à voir avec les incidents concernés (ndlr, le match à Charleroi sera à huis clos également). En plus, il s’agit d’un match à domicile alors que les incidents ont eu lieu lors d’un déplacement. Il y a donc beaucoup d’incohérences dans le type de décision qui a été pris", a-t-il poursuivi au micro de la RTBF.

Malgré les démarches entreprises par le Sporting de Charleroi pour faire entendre sa position, la situation n'a pas évolué comme le club le voulait. Le directeur général des Zèbres Pierre-Yves Hendrickx déplore un manque de dialogue : "Nous avons fait tous les recours possibles pour expliquer notre position. À part avoir obtenu des sursis, la situation n’a malheureusement pas été entendue. C’est donc un véritable dialogue de sourds entre la fédération et les clubs sur la manière de traiter et de gérer les situations difficiles."

Un choc wallon à huis clos : les joueurs devront faire sans le soutien des supporters

Mais en ce qui concerne les joueurs, cela a-t-il véritablement un impact ? "Le déplacement en lui-même n’est pas compliqué ou impacté par le huis clos. Ce qui sera vraiment impactant, c’est le climat et l’ambiance dans le stade. Il faudra s’adapter à ce moment-là. Nous avons malheureusement déjà connu cette situation pendant le Covid. Mais ce ne sont plus les mêmes joueurs aujourd’hui."





"C’est donc un contexte différent, notamment en termes de concentration et d’impact. Il n’y aura pas cette surdose d’adrénaline liée à un stade plein. C’est donc au staff et aux joueurs de trouver les ressources mentales pour se surpasser malgré tout et être au meilleur niveau lors de ce match. Le huis clos ne change rien pour les joueurs sinon", a-t-il conclu.