Standard - Charleroi, un huis clos qui fâche : l'action en justice qui pourrait faire réfléchir l'Union Belge

Le huis clos de ce week-end entre le Standard et Charleroi fait couler beaucoup d'encre. Mehdi Bayat a mis cette interdiction générale en contexte avec un cas qui a récemment secoué le Sporting.

Un choc wallon sans supporters, c'est une solution à laquelle personne ne voulait arriver mais qui se produira tout de même dimanche. Si l'on peut parler de solution. Invité par SudInfo en compagnie de Pierre François pour évoquer le sujet, Mehdi Bayat a tenu à rappeler l'issue réservée à un autre précédent carolo, plus ciblé dans les tribunes.

Un précédent constaté bien malgré lui par le Sporting au civil ?

Il y a un an et demi, Charleroi interdisait de stade une soixantaine de supporters. Ces derniers ont intenté une action en justice devant le tribunal de première instance de Charleroi.

Ce volet juridique a forcément retenu l'attention du board carolo. "La juge a dit que sur base de notre réglement d'ordre interieur, nous avions le droit d'exclure ces supporters. Mais que nous devions en justifier la raison pour chacun d'eux. Or, nous avions fait un package global, en les associant derrière la même raison".

La responsabilité collective a-t-elle encore du sens pour qu'un stade parvienne à rester dans les limites ?

Selon l'administrateur délégué du Sporting, le verdict devrait en faire réfléchir certains. "Je pense que la fédération belge, ou en tout cas son département juridique, devrait réfléchir et se positionner par rapport à ce jugement. Parce que je ne vois pas comment une juge pourrait au civil nous faire cette distinction individuelle là où le parquet de la Fédération peut nous imposer de mettre des milliers de supporters dehors. Juridiquement, il y a quand même une faille quelque part".

Mehdi Bayat voit tout de même le bien-fondé de la fermeture d'une tribune lorsque la situation a dégénéré : "Il y a beaucoup de supporters dans la tribune qui n'ont souvent rien à voir. Peut-être qu'ils iront un peu secouer les fautifs".



