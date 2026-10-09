Un ancien espoir d'Anderlecht rêve des Diables : "J'ai joué contre la moitié de ces gars, c'est mon niveau"

Formé à Charleroi et à Anderlecht, Simion Michez évolue aujourd'hui à Malines. Mais il vise plus haut, notamment en sélection. Le latéral croit en ses capacités.

A Anderlecht, Simion Michez faisait partie de cette équipe des RSCA Futures version 2022/2023. Celle coachée par Guillaume Gillet, celle qui alignait notamment Théo Leoni, Lucas Stassin, Ilay Camara, Noah Sadiki ou Amando Lapage.

Michez est revenu en Belgique cet été après avoir traversé une période difficile en République Tchèque. Au Slavia Prague, il avait d'abord bien commencé, disputant notamment dix matchs de Coupe d'Europe avant de disparaître des radars. Un prêt au Sigma Olomouc ne lui a pas non plus permis de connaître la percée qu'il espérait.

Simion Michez veut suivre la trajectoire de ses anciens coéquipiers de Neerpede

Son retour en Pro League doit donc représenter plus qu'un simple nouveau club. Michez veut rejouer régulièrement, retrouver le plaisir du football et se montrer à nouveau au plus haut niveau. "Enfin enchaîner, retrouver le plaisir et rejoindre l'équipe nationale", résume-t-il dans Het Laatste Nieuws.

Le Carolo de 24 ans veut passer un cap : "Quand je regarde les Diables Rouges, j'ai joué avec ou contre la moitié de ces gars, et je sais que c'est mon niveau. C'est là que je dois aller, c'est là qu'est ma place".

Un transfert à Malines pour montrer à la D1A ce qu'il a dans le ventre

Cela commence par aider Malines à relever la pente. Ça tombe bien, le garçon a faim : "Je veux montrer que je suis le meilleur piston du championnat", avance celui qui s'était déjà distingué au Beerschot.





Michez veut rattraper le temps perdu après ces mois difficiles. "Six mois perdus. Mentalement, c'était difficile, parce que j'étais complètement seul là-bas. Sans amis, sans football ni famille". Mais il affirme être revenu plus fort : "Rien ne peut me briser. Je sais que je suis prêt à me battre pour revenir. Mon parcours peut inspirer les autres".