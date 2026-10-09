Un joueur de Pro League provoque un tollé en Corée du Sud... jusqu'à changer la loi sur le service militaire ?

Min-hyeok Yang est revenu cette semaine à Westerlo en héros. L'attaquant de 20 ans a remporté l'or aux Jeux asiatiques avec la Corée du Sud et a été accueilli par les applaudissements et des fleurs de ses coéquipiers. Dans son pays natal, l'ambiance est tout autre. Une déclaration de Yang sur le service militaire obligatoire a suscité un débat national qui a désormais atteint la sphère politique sud-coréenne.

La Corée du Sud a remporté la finale des Jeux asiatiques le 3 octobre en battant le pays hôte, le Japon, 1-0. Yang y a joué un rôle décisif en récupérant un ballon sur le flanc droit et en adressant un centre repris victorieusement par Eom Ji-sung. La Corée du Sud a ainsi décroché l'or pour la quatrième fois consécutive dans le tournoi de football masculin. Après la rencontre, il a toutefois été très peu question de sa prestation.

Dans la zone mixte, l'attaquant a été interrogé sur sa médaille d'or et a répondu très ouvertement sur ce qui l'avait motivé durant le tournoi. "La véritable récompense pour nous, c'est l'exemption du service militaire", a déclaré le joueur de Westerlo. Selon lui, la médaille et le trophée étaient bien moins importants que le fait de satisfaire à ses obligations militaires.

Une déclaration très mal perçue

Ces mots ont suscité de vives critiques en Corée du Sud. Le service militaire obligatoire y est un sujet sensible. Les hommes sud-coréens doivent généralement servir pendant 18 à 21 mois. Les médaillés olympiques et les vainqueurs d'une médaille d'or aux Jeux asiatiques peuvent bénéficier d'un traitement particulier : ils ne suivent qu'une courte formation militaire, puis effectuent un service alternatif tout en poursuivant leur carrière sportive.

Yang n'a d'ailleurs pas été le seul joueur à aborder le sujet. Le capitaine Lee Gi-hyuk a ouvertement célébré le fait de ne pas devoir effectuer son service militaire, et d'autres joueurs ont également évoqué cet avantage. Le débat a donc rapidement dépassé le cadre d'une seule déclaration maladroite.

Yang s'est ensuite excusé, précisant qu'il voulait dire que le régime militaire n'était que l'une de ses nombreuses motivations, mais reconnaissant avoir mal formulé son message. "Je présente mes sincères excuses", a-t-il notamment déclaré.





La politique s'en mêle

La tempête ne s'est pas apaisée pour autant. Selon Associated Press, le ministre sud-coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme a entre-temps indiqué que le système actuel devait être réexaminé. Le ministère de la Défense a également confirmé qu'une réduction, voire une suppression du régime spécial destiné aux sportifs et aux artistes était à l'étude.

Il existe désormais même une proposition de loi concrète. Le député Joo Ho-young, du People Power Party, souhaite modifier la Military Service Act. Selon les médias sud-coréens, les médailles d'or aux Jeux asiatiques ne suffiraient alors plus pour obtenir ce statut particulier. Le régime existant serait maintenu pour les médaillés olympiques. La proposition a été déposée, mais n'est donc pas encore une loi.

Un accueil bien différent à Westerlo

Alors que le débat se poursuit en Corée du Sud, Yang a reçu un accueil particulièrement chaleureux en Belgique. Westerlo a publié des images montrant les joueurs et le staff former deux rangées pour l'accueillir sous les applaudissements. Il a ensuite également reçu un grand bouquet de fleurs. Ces images ont de nouveau été relayées par les médias sud-coréens, où elles ont suscité à la fois des félicitations et de nouvelles critiques.

Sur le plan sportif, Yang peut désormais se reconcentrer sur Westerlo. Un défi intéressant l'attend déjà dimanche : les Campinois recevront l'Antwerp à 18h30 au Kuipje et tenteront de conforter leur place dans la colonne de gauche.