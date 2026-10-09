Un joueur de Pro League voit sa valeur marchande exploser de 16 millions d'euros !

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Un joueur de Pro League voit sa valeur marchande exploser de 16 millions d'euros !
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Première mise à jour des valeurs marchandes de la saison sur le site de référence Transfermarkt. En Pro League, c'est Lucca Brughmans, jeune portier titulaire du Racing Genk et des Diablotins, qui enregistre la plus forte hausse. À l'inverse, Arthur Vermeeren est le "pire" élève de ce début de saison, devant les remplaçants anderlechtois.

Pour la première fois depuis le début de la saison, le site de référence Transfermarkt a publié une mise à jour des valeurs marchandes des joueurs de Pro League. Et les changements sont assez conséquents.

Notamment pour Lucca Brughmans, qui enregistre une hausse de 16 millions d'euros ! Il s'agit évidemment de la plus forte augmentation du championnat. Le portier du Racing Genk est désormais évalué à 20 M€.

Derrière lui, c'est l'attaquant du Club de Bruges Nicolo Tresoldi qui enregistre la plus forte progression. Le serial buteur des Blauw & Zwart gagne 10 M€ et passe donc de 25 à 35 M€ de valeur marchande. Il devient ainsi le joueur le mieux évalué du championnat, devant Joel Ordonez, Joaquin Seys, Carlos Forbs et Lucca Brughmans.

Bruges domine encore largement, pas mal de pertes à Anderlecht

Joaquin Seys (+7 M€) enregistre lui aussi une belle hausse et est désormais estimé à 27 M€. Belle progression également pour Kyriani Sabbe, qui gagne 5 M€ et vaut donc aujourd'hui 13 M€.

Parmi les autres joueurs en hausse, on retrouve également Tibe De Vlieger (+5 M€), Mateo Biondic (+5 M€), Massiré Sylla (+4,2 M€), Besfort Zeneli (+4 M€), Han-beom Lee (+4 M€), Josué Kongolo (+3,5 M€), mais aussi Adnane Abid, qui gagne lui aussi 3,5 M€ et est désormais estimé à 6 M€.

Lire aussi… Avant Standard - Charleroi, les valeurs marchandes des Rouches et des Zèbres montent en flèche

Au rayon des plus grosses pertes de valeur marchande, la première place revient à Arthur Vermeeren, qui perd 5 M€ et ne vaut plus que 15 M€. On retrouve également Daan Heymans, Ousseynou Niang, Tobe Leysen, Anouar Ait-El Hadj, Mario Stroeykens, Adriano Bertaccini et Ilay Camara, qui perdent tous entre 500.000 € et 2 M€ de valeur marchande.

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