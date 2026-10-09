Voici le joueur du mois de septembre en Jupiler Pro League

À quelques heures du retour de la Jupiler Pro League et du début de la huitième journée, le nom du vainqueur du trophée de Joueur du mois de septembre vient d'être annoncé. C'est à l'Union Saint-Gilloise que se trouve l'heureux élu.

Ce n'est certes pas l'affiche la plus alléchante, mais c'est bien avec un Beveren-Lommel que la Jupiler Pro League reprendra ses droits ce vendredi soir, après trois semaines de trêve internationale.

En fin de matinée, la Pro League a reconnecté tout le monde avec son championnat et le football de club en annonçant le lauréat du trophée de Joueur du mois de septembre.

Un honneur qui revient à Mateo Biondic, joueur de l'Union Saint-Gilloise, qui a délivré quatre passes décisives (deux contre Saint-Trond, deux contre Lommel) et trouvé le chemin des filets face à l'Antwerp.

Mateo Biondic, joueur du mois de septembre en Pro League

Arrivé en janvier dernier en provenance de la quatrième division allemande (!), contre un peu plus de 200.000 €, Mateo Biondic s'impose parmi les nombreux très jolis coups réalisés par les Unionistes sur le marché des transferts.

Estimé à sept millions d'euros depuis la dernière mise à jour des valeurs marchandes du site de référence Transfermarkt, l'Allemand de 23 ans est assurément l'une des révélations du début de saison. Il aura l'occasion de confirmer ce dimanche, à l'occasion de la réception d'OHL.



