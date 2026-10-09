Zorgane n'est pas le seul à être rentré blessé : quatre forfaits et deux incertains pour l'Union

Comme les autres entraîneurs de Pro League, David Hubert a tenu cette après-midi sa conférence de presse de rentrée, à deux jours de la réception de Louvain. Une prise de parole qui avait des allures de bilan médical vu les joueurs blessés et incertains.

La trêve internationale est venue interrompre l'Union dans une série de six victoires de rang. Mais elle est également venue donner un peu de temps de convalescence supplémentaire aux blessés du noyau. A commencer par Kevin Mac Allister, qui a été opéré en Argentine. Le capitaine va passer la première partie de sa revalidation auprès des siens, il est attendu en Belgique dans un mois.

Ross Sykes garde le cap

Absent de plus longue date, Ross Sykes a été aperçu sur le terrain durant la trêve. Le défenseur anglais ne veut pas rester chez lui comme un lion en cage. Être avec le groupe lui fait du bien, mais il doit se contenter d'exercices sans contact.

"Tout se déroule selon le planning. Le garçon en fait trop, mais dans le bon sens du terme. Malheureusement, il va devoir prendre son mal en patience car il doit guérir", explique David Hubert en conférence de presse, cité par La Dernière Heure. Mais lorsqu'il réintégrera le groupe, il ne lui faudra pas beaucoup de temps pour être fit grâce à tout le travail effectué en amont".

Rodriguez et Hurtevent eux aussi absents contre Louvain

Autre cas épineux de l'infirmerie saint-gilloise, Kévin Rodriguez n'est pas parti en sélection pendant la trêve. Touché aux ischios lors du déplacement à l'Antwerp, il revient bien mais sera absent pour le match de dimanche, tout comme Ilan Hurtevent.



Au niveau des incertains, Hervé Koffi et Adem Zorgane sont rentrés prématurément de leur séjour en sélection, avec une douleur à l'adducteur. Le staff médical leur a concocté un programme de remise en forme en vue de la rencontre contre Louvain, mais leur présence est encore entourée d'un point d'interrogation.