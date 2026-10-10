🎥 Excellente opération pour le RWDM qui s'installe seul en tête de D1 FFA

Chafik Ouassal, journaliste football
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🎥 Excellente opération pour le RWDM qui s'installe seul en tête de D1 FFA
Photo: © photonews
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La D1 FFA proposait quelques belles affiches ce soir, en ouverture de la huitième journée de championnat, avec au menu : le Top-4 du classement en action et un derby Carolo.

Le leader Meux accueillait l'Union Rochefortoise à l'occasion du derby entre deux belles surprises de ce début de saison, qui pointaient respectivement à la première et troisième place avant la partie.

Des solides Rochefortois s'adjugent finalement ce derby. L'Union ouvrait le score via Billy Bokoto (20e), bien servi par Dony. Jarno Libert doublait la mise après le repos (51e) avant que Nelson Azevedo ne tue tout suspense en fin de match (85e).

Au classement, l'Union passe deuxième devant Meux et derrière le nouveau leader de la série, le RWDM. 

Le RWDM reprend la tête du classement

Belle affiche également dans la capitale avec la venue de Tubize-Braine au stade Machtens. Deux petits points séparaient le co-leader Molenbeekois et les Brabançons. Noah Dodeigne (33e) ouvrait le score de très belle manière, sa frappe ne laissait aucune chance au portier de la RUTB. Sada Diallo (36e) doublait ensuite rapidement la mise mettant les Bruxellois aux abris.

Tubize-Braine réduisait rapidement la marque après le repos, mais le score ne bougeait plus. Le RWDM réalise une excellente opération au classement et s'installe seul en tête.

Pas de gagnant dans le derby Carolo

Enfin, le derby Carolo entre les Espoirs du Sporting et l'Olympic s'est soldé par un partage des points, Alexandro Calut (32e) répondant à l'ouverture rapide du score des Zebra Elites (4e). Après un début de saison difficile et une élimination en coupe de Belgique, les Dogues viennent d'enregistrer un encourageant cinq points sur neuf. Charleroi (10) compte un point de plus au classement. 

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