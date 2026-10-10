"C'est ridicule" : José Mourinho prend la défense de Kylian Mbappé, au cœur des critiques



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Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google! Blessé au genou, Kylian Mbappé a été aperçu dans une boîte de nuit à Paris. Une sortie qui fait polémique en Espagne.



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