"C'est ridicule" : José Mourinho prend la défense de Kylian Mbappé, au cœur des critiques

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
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"C'est ridicule" : José Mourinho prend la défense de Kylian Mbappé, au cœur des critiques
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Blessé au genou, Kylian Mbappé a été aperçu dans une boîte de nuit à Paris. Une sortie qui fait polémique en Espagne.

Nicolas Baccus

José Mourinho a réagi en conférence de presse aux récentes critiques qui entourent Kylian Mbappé. Le tacticien des Merengues qualifie la situation de "ridicule". 

"Mbappé était ici, il a reçu son diagnostic, puis il est allé consulter un spécialiste extérieur parce que son genou a des antécédents médicaux qu'on ne peut pas oublier. Les diagnostics étaient parfaitement concordants", a raconté José Mourinho. "La boîte de nuit n'était pas une boîte de nuit, mais un établissement qui accueillait un événement de la Fashion Week. Et puis il y a eu cette histoire de vélo... Il se trouvait dans un hôtel composé de petites maisons, où l'on utilise des vélos pour se déplacer tranquillement dans les espaces communs... Et on aurait dit qu'il participait au Tour de Suisse !"

Blessé au genou, Kylian Mbappé a été aperçu dans une boîte de nuit à Paris. Une sortie qui fait polémique en Espagne.

Kylian Mbappé s'est blessé la semaine dernière lors du match de Ligue des nations entre la France et la Turquie. Il a inscrit l'unique but de la rencontre, mais a dû quitter le terrain peu après. Les examens réalisés par le Real Madrid ont révélé une distension de la capsule postérieure du genou gauche. Le club n'avait communiqué aucune durée précise d'indisponibilité.

Le Français a été retiré de la sélection française et est rentré à Madrid pour poursuivre son suivi médical. Selon la presse française, son absence pourrait durer dix à douze jours. L'opération n'a pas été jugée nécessaire.

La boîte de nuit fait débat

Mbappé a été aperçu hier soir à Paris avec sa compagne Ester Expósito en boîte de nuit. Des images qui ont provoqué des critiques en Espagne, alors que l'attaquant est actuellement blessé. En mai dernier, son séjour en Sardaigne avait fait parler.

La situation serait plus nuancée qu’il n'y paraît au premier abord, selon les informations rapportées. Le Real Madrid ne voit aucun problème à ce qu'il séjourne à Paris. D'après Marca et AS, le club est au courant de la situation et la période de repos a été coordonnée avec l'entraîneur José Mourinho et le staff médical.

Selon les informations en provenance de Madrid, Mbappé ne doit pas être présent au centre d'entraînement pour le moment, et certains soins ou entraînements ne sont même pas recommandés dans l'immédiat. Cette sortie ne signifie pas qu'il néglige sa récupération.

Le Clásico comme objectif

Mbappé pourrait manquer le match de championnat contre Villarreal le 10 octobre, même s'il est médicalement apte pour cette date. Mourinho ne voudrait, semble-t-il, prendre aucun risque avec son attaquant vedette.

Le Real Madrid veut récupérer un Mbappé à 100 % pour le Clásico contre le FC Barcelone, le 25 octobre. D'ici là, les Madrilènes auront plusieurs rendez-vous importants, dont des matchs de Ligue des champions contre l'AS Rome et le RB Leipzig.

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