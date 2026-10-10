"C'était le seul club que je voulais rejoindre" : une recrue estivale de l'Union se confie sur son transfert

Denzel De Roeve a quitté l'été dernier le SK Brann pour revenir en Belgique et signer à l'Union Saint-Gilloise. Le joueur belge de 22 ans, formé au Club de Bruges, est revenu sur son transfert à l'Union au micro du Nieuwsblad. Il se dit notamment ravi de son intégration dans le club bruxellois.

Bien qu'il ne soit pas un titulaire indiscutable, l'arrière droit a réussi à se faire une place dans l'effectif des Bruxellois. Pour l'instant, il n'a pas encore connu de titularisation, mais est monté au jeu à six reprises, cinq en championnat et une en Europa League. Il a délivré son premier assist le 20 septembre dernier lors de la victoire de l'Union Saint-Gilloise face à l'Antwerp (0-2).

Une intégration réussie à l'Union Saint-Gilloise

"Je suis heureux d'avoir pu concrétiser mon transfert à l'Union", a-t-il souligné. "Cela me permet d'apprendre un maximum de choses. Je suis agréablement surpris par mon intégration. Je suis quelqu'un d'assez calme, mais cela ne veut pas dire que changer de club est quelque chose d'anodin. J'ai vraiment le sentiment que l'Union, aussi bien les personnes au sein de l'équipe que celles qui l'entourent, a facilité mon intégration. Je leur en suis très reconnaissant."

Denzel De Roeve a déjà assimilé la culture de la gagne unioniste : "J'ai totalement assimilé ça, c'est peut-être un grand mot, mais c'est quelque chose que l'on ressent immédiatement en arrivant ici. Il était tout de suite très clair que tout le monde allait dans la même direction. À moi maintenant de m'inscrire au mieux dans cette dynamique."

L'Union Saint-Gilloise était son seul choix, malgré le fait qu'il se sentait bien en Norvège

"Je me sentais vraiment très bien en Norvège. L'Union était d'ailleurs le seul club que je voulais rejoindre. C'était l'étape idéale pour moi et je voulais absolument la franchir, même si j'étais très heureux là où j'étais", a conclu le natif de Ninove au micro du Nieuwsblad.