"Comme si Kompany allait dire qu’il n’a pas remporté quatre titres" : Vanhaezebrouck veut voir City sanctionné

Hein Vanhaezebrouck s'est récemment exprimé au micro du Nieuwsblad à propos de l'affaire Manchester City. Le club anglais a été reconnu coupable de "graves" infractions financières. Le consultant spécialiste de la Premier League sur Play Sports a donné son avis sur le sujet.

Envoyer Manchester City en deuxième division serait-il la solution ? "Retirez-leur quelques points et, au pire, cela leur coûtera le titre. La seule chose qui pourrait véritablement les toucher, c'est une relégation. Mais si vous envoyez City en Championship, ils retrouveront immédiatement la Premier League après un an. Or, les autres clubs anglais réclament une sanction dont les conséquences se feraient sentir pendant plusieurs années."

"Il n'existe aucune autre affaire d'une telle ampleur, compte tenu des montants énormes et de la longue période concernée. Ne pas reléguer City serait scandaleux. La seule question est de savoir jusqu'où le club doit descendre : une, deux ou même trois divisions ?," a-t-il ajouté au micro du Nieuwsblad.

L'ancien entraîneur de La Gantoise pointe également l'influence des propriétaires fortunés. Selon lui, certaines personnes avec des moyens financiers importants semblent penser qu'elles peuvent tout se permettre. "Les Émirats arabes unis ont investi plus d'un milliard d'euros dans la ville de Manchester et même plusieurs dizaines de milliards dans l'industrie britannique", a-t-il souligné.

"L'actuel Premier ministre britannique est l'ancien maire de Manchester. Au départ, il se montrait réservé sur cette affaire. Sous la pression, il a finalement déclaré que City serait traité comme n'importe quel autre club. Je suis tout de même curieux de voir quelles pressions politiques et financières seront exercées."

Au-delà d'une éventuelle relégation, cette affaire pourrait également susciter des demandes d'indemnisation de la part d'autres clubs, voire de joueurs qui estimeraient avoir été lésés. Une perspective qui inquiète Hein Vanhaezebrouck : "Mais où cela s'arrête-t-il ? Des joueurs pourraient également affirmer que City les a privés d'une prime de champion ou d'un gros transfert. Si vous acceptez cela, vous ouvrez la boîte de Pandore."





Manchester City pourrait-il également perdre ses titres ?

La question d'un éventuel retrait des titres remportés par Manchester City se pose également : "Mais combien de titres ? Les trois remportés durant la période concernée par cette affaire, jusqu'en 2018 ? Parce que les trophées remportés ensuite sont également une conséquence de ce dopage financier."

"En ce qui me concerne, cela ne me dérangerait pas. Ce serait un signal fort pour montrer que City a largement dépassé les limites. Mais est-ce que cela les empêcherait de dormir ? Comme si Vincent Kompany allait soudainement déclarer qu'il n'a pas remporté quatre titres, mais un seul !", a-t-il conclu.