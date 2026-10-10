"Comme si Kompany allait dire qu’il n’a pas remporté quatre titres" : Vanhaezebrouck veut voir City sanctionné

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| Commentaire
"Comme si Kompany allait dire qu’il n’a pas remporté quatre titres" : Vanhaezebrouck veut voir City sanctionné
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Hein Vanhaezebrouck s'est récemment exprimé au micro du Nieuwsblad à propos de l'affaire Manchester City. Le club anglais a été reconnu coupable de "graves" infractions financières. Le consultant spécialiste de la Premier League sur Play Sports a donné son avis sur le sujet.

Envoyer Manchester City en deuxième division serait-il la solution ? "Retirez-leur quelques points et, au pire, cela leur coûtera le titre. La seule chose qui pourrait véritablement les toucher, c'est une relégation. Mais si vous envoyez City en Championship, ils retrouveront immédiatement la Premier League après un an. Or, les autres clubs anglais réclament une sanction dont les conséquences se feraient sentir pendant plusieurs années."

"Il n'existe aucune autre affaire d'une telle ampleur, compte tenu des montants énormes et de la longue période concernée. Ne pas reléguer City serait scandaleux. La seule question est de savoir jusqu'où le club doit descendre : une, deux ou même trois divisions ?," a-t-il ajouté au micro du Nieuwsblad.

L'ancien entraîneur de La Gantoise pointe également l'influence des propriétaires fortunés. Selon lui, certaines personnes avec des moyens financiers importants semblent penser qu'elles peuvent tout se permettre. "Les Émirats arabes unis ont investi plus d'un milliard d'euros dans la ville de Manchester et même plusieurs dizaines de milliards dans l'industrie britannique", a-t-il souligné.

"L'actuel Premier ministre britannique est l'ancien maire de Manchester. Au départ, il se montrait réservé sur cette affaire. Sous la pression, il a finalement déclaré que City serait traité comme n'importe quel autre club. Je suis tout de même curieux de voir quelles pressions politiques et financières seront exercées."

Au-delà d'une éventuelle relégation, cette affaire pourrait également susciter des demandes d'indemnisation de la part d'autres clubs, voire de joueurs qui estimeraient avoir été lésés. Une perspective qui inquiète Hein Vanhaezebrouck : "Mais où cela s'arrête-t-il ? Des joueurs pourraient également affirmer que City les a privés d'une prime de champion ou d'un gros transfert. Si vous acceptez cela, vous ouvrez la boîte de Pandore."

Manchester City pourrait-il également perdre ses titres ?

La question d'un éventuel retrait des titres remportés par Manchester City se pose également : "Mais combien de titres ? Les trois remportés durant la période concernée par cette affaire, jusqu'en 2018 ? Parce que les trophées remportés ensuite sont également une conséquence de ce dopage financier."

"En ce qui me concerne, cela ne me dérangerait pas. Ce serait un signal fort pour montrer que City a largement dépassé les limites. Mais est-ce que cela les empêcherait de dormir ? Comme si Vincent Kompany allait soudainement déclarer qu'il n'a pas remporté quatre titres, mais un seul !", a-t-il conclu.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Liverpool - Manchester City en live sur Walfoot.be à partir de 17:30 (11/10).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Liverpool
Manchester City
Hein Vanhaezebrouck

Plus de news

LIVE : le RSCA s'est enfin procuré une occasion (1-0) Live

LIVE : le RSCA s'est enfin procuré une occasion (1-0)

17:14
La RAAL pour un gros coup contre le Club de Bruges - Direct Commenté Live

La RAAL pour un gros coup contre le Club de Bruges - Direct Commenté

17:05
"Ils ont peur de moi" : Stijn Stijnen explique pourquoi aucun club de Pro League ne lui donne sa chance

"Ils ont peur de moi" : Stijn Stijnen explique pourquoi aucun club de Pro League ne lui donne sa chance

17:00
Arnaud Bodart titulaire face à son ancienne équipe, le LOSC ? L'entraîneur du Havre a pris sa décision

Arnaud Bodart titulaire face à son ancienne équipe, le LOSC ? L'entraîneur du Havre a pris sa décision

16:30
"Il fait un super début de saison" : Meunier encense un Diable qu'il s'apprête à affronter en Premier League

"Il fait un super début de saison" : Meunier encense un Diable qu'il s'apprête à affronter en Premier League

15:09
Les compos de Cercle-Anderlecht : une grosse surprise dans le onze de Vitor Bruno

Les compos de Cercle-Anderlecht : une grosse surprise dans le onze de Vitor Bruno

15:18
Un coéquipier de Roméo Lavia prolonge son contrat avec Chelsea : "Je veux faire partie de cette aventure"

Un coéquipier de Roméo Lavia prolonge son contrat avec Chelsea : "Je veux faire partie de cette aventure"

14:00
Officiel : un nouvel entraîneur adjoint débarque dans le staff d'un club de Pro League

Officiel : un nouvel entraîneur adjoint débarque dans le staff d'un club de Pro League

14:21
Cristiano Ronaldo suspendu à titre préventif par la Fédération portugaise de football

Cristiano Ronaldo suspendu à titre préventif par la Fédération portugaise de football

14:06
Où en est la recherche d'investisseurs au Standard ? Le club est-il encore dans l'urgence de vendre ?

Où en est la recherche d'investisseurs au Standard ? Le club est-il encore dans l'urgence de vendre ?

13:00
1
Une ancienne révélation de Pro League bientôt aux côtés de Vincent Kompany au Bayern ?

Une ancienne révélation de Pro League bientôt aux côtés de Vincent Kompany au Bayern ?

12:30
Retrouvailles pour Edward Still et Ivan Leko : les compos probables de RAAL - Club de Bruges

Retrouvailles pour Edward Still et Ivan Leko : les compos probables de RAAL - Club de Bruges

11:40
"Je trouve que c'est une véritable plus-value, mais..." : le système vidéo de la D1B manque de clarté ?

"Je trouve que c'est une véritable plus-value, mais..." : le système vidéo de la D1B manque de clarté ?

12:00
Les RSCA Futures vont mal : Anderlecht dans une situation préoccupante

Les RSCA Futures vont mal : Anderlecht dans une situation préoccupante

11:20
Kylian Mbappé de retour dans le groupe du Real Madrid : déjà titulaire ce samedi ?

Kylian Mbappé de retour dans le groupe du Real Madrid : déjà titulaire ce samedi ?

11:08
1
"Les souvenirs, eux, ne s’effaceront jamais" : les mots de Cheikhou Kouyaté pour annoncer la fin de sa carrière

"Les souvenirs, eux, ne s’effaceront jamais" : les mots de Cheikhou Kouyaté pour annoncer la fin de sa carrière

10:47
1
Anderlecht a trouvé le joueur qu'il lui fallait : "Il comprend très bien le football"

Anderlecht a trouvé le joueur qu'il lui fallait : "Il comprend très bien le football"

10:30
"C'est ridicule" : José Mourinho prend la défense de Kylian Mbappé, au cœur des critiques

"C'est ridicule" : José Mourinho prend la défense de Kylian Mbappé, au cœur des critiques

10:00
"Je pense que le résultat est déjà décidé" : Vincent Kompany espère voir l'un de ses joueurs remporter le Ballon d'Or

"Je pense que le résultat est déjà décidé" : Vincent Kompany espère voir l'un de ses joueurs remporter le Ballon d'Or

09:48
1
"C'était le seul club que je voulais rejoindre" : une recrue estivale de l'Union se confie sur son transfert

"C'était le seul club que je voulais rejoindre" : une recrue estivale de l'Union se confie sur son transfert

09:30
Vincent Kompany interrogé sur l'affaire Manchester City : "Je suis fier de tout ce que nous avons accompli"

Vincent Kompany interrogé sur l'affaire Manchester City : "Je suis fier de tout ce que nous avons accompli"

09:00
Le sort s'acharne : tout juste revenu du rassemblement, un Diable Rouge se blesse et quitte le stade avec des béquilles

Le sort s'acharne : tout juste revenu du rassemblement, un Diable Rouge se blesse et quitte le stade avec des béquilles

08:28
L'Inter Milan déjà dans les têtes des Brugeois ? Ivan Leko met les choses au clair avant d'affronter la RAAL

L'Inter Milan déjà dans les têtes des Brugeois ? Ivan Leko met les choses au clair avant d'affronter la RAAL

08:00
Le premier transfert de l'ère Sibierski savoure : "Ici, j'ai été adoubé"

Le premier transfert de l'ère Sibierski savoure : "Ici, j'ai été adoubé"

07:30
Un Unioniste suspendu pour une exclusion...en match amical ? Le verdict est tombé

Un Unioniste suspendu pour une exclusion...en match amical ? Le verdict est tombé

07:00
Plus de 500 jours que ce n'était plus arrivé : une grande première pour la reprise de la D1A

Plus de 500 jours que ce n'était plus arrivé : une grande première pour la reprise de la D1A

22:47
🎥 D1B : le leader trace sa route, Felice Mazzù et Eupen enfoncent les RSCA Futures

🎥 D1B : le leader trace sa route, Felice Mazzù et Eupen enfoncent les RSCA Futures

22:00
Décision confirmée : un ancien de Charleroi nouveau capitaine en Pro League

Décision confirmée : un ancien de Charleroi nouveau capitaine en Pro League

21:30
"Anderlecht est venu aux nouvelles me concernant" : les révélations de Mehdi Bayat

"Anderlecht est venu aux nouvelles me concernant" : les révélations de Mehdi Bayat

21:00
1
Déjà la fin des trêves internationales de trois semaines ? Plusieurs fédérations ne sont pas satisfaites

Déjà la fin des trêves internationales de trois semaines ? Plusieurs fédérations ne sont pas satisfaites

20:30
"Nous devons rester unis" : Erling Haaland envoie un message aux supporters de Manchester City

"Nous devons rester unis" : Erling Haaland envoie un message aux supporters de Manchester City

09/10
Officiel : Charleroi envoie un nouveau signal fort avant le déplacement au Standard de dimanche

Officiel : Charleroi envoie un nouveau signal fort avant le déplacement au Standard de dimanche

19:50
1
Anderlecht affrontera un Cercle de Bruges avec un maillot différent de d'habitude ce samedi

Anderlecht affrontera un Cercle de Bruges avec un maillot différent de d'habitude ce samedi

19:30
La Turquie vire Vincenzo Montella : un ancien de l'Atletico sur le banc contre les Diables ?

La Turquie vire Vincenzo Montella : un ancien de l'Atletico sur le banc contre les Diables ?

19:00
Zorgane n'est pas le seul à être rentré blessé : quatre forfaits et deux incertains pour l'Union

Zorgane n'est pas le seul à être rentré blessé : quatre forfaits et deux incertains pour l'Union

18:30
Les supporters du Standard devraient malgré tout pouvoir saluer leur équipe avant le choc wallon à huis clos

Les supporters du Standard devraient malgré tout pouvoir saluer leur équipe avant le choc wallon à huis clos

18:00

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 6
Arsenal Arsenal 2-1 Leeds United Leeds United
Ipswich Town Ipswich Town 0-1 Fulham Fulham
Sunderland Sunderland 0-1 Brighton Brighton
Chelsea Chelsea 3-1 Bournemouth Bournemouth
Aston Villa Aston Villa 1-1 Brentford Brentford
Manchester United Manchester United 18:30 Tottenham Tottenham
Crystal Palace Crystal Palace 11/10 Nottingham Forest Nottingham Forest
Hull City Hull City 11/10 Everton Everton
Liverpool Liverpool 11/10 Manchester City Manchester City
Coventry City Coventry City 12/10 Newcastle Utd Newcastle Utd

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de Où en est la recherche d'investisseurs au Standard ? Le club est-il encore dans l'urgence de vendre ? Eric Stevens Eric Stevens a propos de "Anderlecht est venu aux nouvelles me concernant" : les révélations de Mehdi Bayat Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Officiel : Charleroi envoie un nouveau signal fort avant le déplacement au Standard de dimanche Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Cheikhou Kouyaté annonce la fin de sa carrière et révèle avoir caché quelque chose tout au long de celle-ci 051961rouche 051961rouche a propos de Au Standard, Adnane Abid aborde le choc wallon avec confiance : "C'est Charleroi, pas le Real Madrid non plus" Pogi Pogi a propos de Thibaut Courtois mis à rude épreuve par le Real Madrid : un record depuis son arrivée en 2018 Pogi Pogi a propos de Le retour de rêve tourne au cauchemar pour Thorgan Hazard Pogi Pogi a propos de Le joueur le plus cher de D1A joue à Bruges, Anderlecht progresse, le Standard plus récompensé que Charleroi Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Mark van Bommel saboté par le sud et adopté par le nord ? Les vérités de Vincent Mannaert den strep den strep a propos de Que devient l'enfant prodige d'Anderlecht ? Julien Duranville n'a que 20 ans, mais les doutes persistent Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved