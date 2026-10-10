Cristiano Ronaldo suspendu à titre préventif par la Fédération portugaise de football

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Cristiano Ronaldo portera-t-il encore le maillot du Portugal. Cela apparaît difficile, du moins tant que Jorge Jesus en sera le sélectionneur. CR7 serait d'ailleurs prêt à suivre sa ligne de conduite sans transiger.