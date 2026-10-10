Grosse claque pour Liège au Beerschot, Virton subit une remontada dramatique, le RFB cale

Chafik Ouassal, journaliste football
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Grosse claque pour Liège au Beerschot, Virton subit une remontada dramatique, le RFB cale
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Septième journée de Challenger Pro League et ce déplacement compliqué des Sang et Marine en terres anversoises, en visite au Kiel. Un peu plus tôt, Virton et les Franc Borains ont connu un sort commun.

Sans victoire depuis le 23 août à Genk, le RFC Liège se déplaçait au Beerschot en espérant repartir du Kiel avec les trois points. Cela débutait bien pour les Sang et Marine qui ouvraient le score via Harrison Ondo-Eyi (40e). 

Festival Arnold Vula qui brise les Sang et Marine

Mais Haj Mohamed égalisait (57e) avant que l'Ougandais Vula (59e) ne mette le Beerschot aux commandes deux minutes plus tard. Arnold Vula s'offrait le doublé (63e) peu après, frappant un gros coup sur le moral des Liégeois.

Arnold Vula (81e) s'offrait même un triplé avec le quatrième but anversois en fin de match. Dennis Gyamfi y allait de son petit but dans les arrêts de jeu de la rencontre. Jeu, set et match, Liège reste bloqué à cinq unités au classement et aura son match de Coupe de Belgique face à la RAAL pour se reprendre.

Virton passe du rire aux larmes

Les Gaumais débutaient idéalement leur rencontre sur la pelouse du Sporting Hasselt. Une erreur du gardien Leonardo Cascio semblait déjà donner le ton dès la 6e minute : Abdelsamad Hachem a immédiatement profité d'un mauvais dégagement.

Hasselt égalisait rapidement via Ngoyi (10e) mais un penalty transformé par Hachem juste avant la mi-temps, puis un but contre son camp de Lucas Vankerkhoven à l’heure de jeu semblaient avoir scellé le sort des visiteurs. Mais Hasselt retournait le match à trois minutes de la fin. Siebe Van Keymolen a inscrit le but de l’espoir d’une tête (87e). Quelques secondes plus tard, Livio Milts égalisait (88e).

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Et après ce retour spectaculaire, Ngoyi scellait une victoire spectaculaire du Sporting à quelques secondes ducoup de sifflet final. Grâce à ces trois points inattendus, Hasselt dépasse Virton au classement et se hisse à la 5e place.

Le RFB voit sa série de victoires stoppée net

Le Lierse a vécu une reprise parfaite après un mois sans match de championnat. Un but contre son camp précoce de Francotte (6e), et un but rapide de Samih El Touile après la pause (49e) ont mis les Anversois en position de force face aux Francs Borains.

Pietro Perdichizzi, qui fêtait son anniversaire, plantait le troisième but du Lierse (59e) pour sceller une victoire convaincante. Les Jaune et Noir restent invaincus à domicile. Le RFB voit sa belle série de victoires stoppée net.

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