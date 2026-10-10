"Je trouve que c'est une véritable plus-value, mais..." : le système vidéo de la D1B manque de clarté ?

Le Club NXT s'est incliné sur le score de 3-0 contre Dender ce vendredi soir. Une lourde défaite qui ne ravit évidemment pas l'entraîneur des Brugeois, Piet Cremers, qui a également critiqué l'utilisation du Football Video Support (FVS).

Le Club NXT a déjà disputé six matchs de Challenger Pro League depuis le début de la saison. Le bilan est le suivant : deux victoires, deux nuls et deux défaites. Le revers face à Dender de ce vendredi fait mal aux Blauw en Zwart, qui avaient à cœur de montrer un bon visage après le retour de la trêve internationale.

Une leçon d'efficacité et de maturité pour le Club NXT

Piet Cremers a analysé le match après la rencontre : "Aujourd'hui, c'était avant tout une question d'intelligence de jeu. Quand on sait que les espaces seront réduits et que l'adversaire sera extrêmement efficace en contre-attaque alors qu'on aura beaucoup de possession, il faut bien comprendre qu'il devient très difficile de revenir lorsqu'on est mené 3-0."

"Nous avions initialement le contrôle du match, mais nous l'avons perdu à cause de certaines imprécisions. Dender nous a immédiatement punis. C'est une équipe compacte et vraiment dangereuse en transition. Ce n'est donc pas un hasard si elle occupe la première place du classement. Nous avons reçu une leçon d'efficacité et de maturité. Nous devons retenir ces points à améliorer pour notre prochain match", a-t-il poursuivi au micro du Nieuwsblad.

Piet Cremers pas totalement convaincu par le FVS

L'entraîneur du Club NXT a également donné son avis sur le nouveau système Football Video Support (FVS), utilisé en Challenger Pro League. Il trouve que c'est une bonne chose, mais n'est pas encore à 100 % convaincu : "Je trouve que c'est une véritable plus-value, mais son fonctionnement exact n'est pas totalement clair."



"J'ai très clairement indiqué au quatrième arbitre la raison pour laquelle je demandais un challenge, mais il n'a pas correctement communiqué à l'arbitre principal la phase exacte que je souhaitais faire revoir. L'arbitre a donc été appelé devant l'écran et s'est retrouvé à regarder une phase que je n'avais pas demandé à revoir."