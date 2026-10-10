Le premier transfert de l'ère Sibierski savoure : "Ici, j'ai été adoubé"

Scott Crabbé, journaliste football
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Le premier transfert de l'ère Sibierski savoure : "Ici, j'ai été adoubé"
Photo: © photonews
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Priorité absolue d'Anderlecht cet été, Giulian Biancone fait déjà partie des piliers du vestiaire mauve. Il faut dire que le groupe était demandeur. L'ancien défenseur du Cercle de Bruges apporte son leadership avec beaucoup de naturel et de plaisir. Il se plait à être le relais de Vitor Bruno, avec qui cela a très vite collé.

Ce n'est sans doute pas un hasard si le premier transfert entrant de l'ère Sibierski a vu l'arrivée d'un joueur français. Et pourtant, c'est surtout Jérémy Taravel qui le connaissait et a poussé en ce sens, conscient de la confiance que Biancone dégageait.

Une confiance cultivée lors de sa formation à Monaco, mais aussi lors de ses passages en Angleterre ainsi qu'en Grèce. Et qui se retrouve dans l'interview accordée par le joueur à la RTBF. "Le capitaine Colin Coosemans a tout fait pour mon intégration, on échange beaucoup ensemble et le staff m’a donné une place importante dans l’équipe et dans le groupe".

Giulian Biancone apporte de la personnalité à un groupe qui en manquait

Biancone est déjà un leader affirmé du groupe : "Antoine avait constaté en fin de saison dernière que seuls Colin Coosemans et Marco Kana remplissaient ces fonctions dans l’équipe. Avec Coosemans, on s’est très vite parlé et on s’est réparti les rôles sur la gestion interne du vestiaire".

Un staut rapidement adopté par le reste du groupe : "J’ai été adoubé : il faut savoir doser son leadership pour le bien de l’équipe. Les jeunes sont à l’écoute, mais ils ont leur caractère et ont besoin d’apprendre. Et pour apprendre, il faut faire des erreurs et des bêtises.

"C'est comme un bébé : tant qu’il ne s'est pas brûlé, il va vouloir toucher les plaques chauffantes. Les jeunes essaient, ils taquinent et répondent… car ils ont du caractère. Mais il faut qu'ils apprennent ! Il faut juste les accompagner, parfois en rigolant avec eux, parfois en étant plus stricts", sourit-il.

Conquis par la méthode de Vitor Bruno

Le nouveau venu est déjà tombé sous le charme de Vitor Bruno : "Il développe une vraie méthode avec une identité de jeu et une idée tactique de très haut niveau. Tactiquement, il a une structure immuable mais en possession de balle, il nous laisse une marge de liberté".

"Moi, comme défenseur, j’ai toujours quatre ou cinq possibilités de passes devant moi. Il me laisse aussi la possibilité d’éliminer et de monter si j’en ai l’occasion. J’ai une très bonne relation avec Vitor Bruno : il est conscient de mes qualités, en défense mais aussi en construction, et il me fait confiance en m’alignant à chaque match. Je bois ses paroles", poursuit Biancone.

L'entraîneur sait aussi lâcher la bride quand il faut

Lors des matchs, le coaching de Vitor Bruno est assez intense, il attend donc le même dévouement de ses joueurs. "Il va nous demander beaucoup d’investissement… mais quand il entend que ses attentes sont trop voraces en énergie ou en contraintes par rapport à nos vies personnelles, il va entendre et alléger nos charges. Ou proposer un repas d’équipe pour se relâcher ensemble".

Giulian Biancone voit grand pour son entraîneur. "C'est une très bonne pioche d’Antoine Sibierski : je suis convaincu que d’ici 5 ou 10 ans, il sera dans un très, très grand club".

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