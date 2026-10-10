Le PSG de Mika Godts fait le boulot avant son déplacement à Manchester City

Chafik Ouassal, journaliste football
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Le PSG de Mika Godts fait le boulot avant son déplacement à Manchester City
Photo: © photonews
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Le PSG retrouvait le Parc des Princes pour la réception du promu Le Mans avant de se déplacer à Manchester City, mercredi en Ligue des Champions.

Avec Mika Godts dans le onze de départ pour la réception du Mans, le PSG prenait rapidement les devants. Boyer, un des défenseurs visiteurs touchait le ballon de la main. L'arbitre consultait la VAR avant que le penalty est accordé. 

Lucas Beraldo (20e) ne tremblait pas et ouvrait le score malgré un Kocik qui partait du bon côté et touchait même la balle, mais pas assez. Mika Godts restait actif sur son côté et tentait mais manquait parfois de précision. Le Mans se montrait dangereux mais de façon trop intermittente pour vraiment inquiéter les Parisiens.

Mika Godts discret, logiquement remplacé

Après le repos, Louis Mafouta (54e) égalisait pour le promu. Luis Enrique procédait à plusieurs changements dont le Diable Rouge remplacé par Kvaratskhelia et ce dernier se montrait immédiatement décisif (61e) avec un but. Bien lancés, les Parisiens faisaient le break avec Akliouche (67e) qui mettait Paris sur un nuage.

Un tentative de Gueye touchait la barre (72e) parisienne. Le Mans restait dangereux mais le PSG ne tremblait pas et obtenait un penalty dans les arrêts de jeu. Doué voyait son tir repoussé par Kocic mais le penalty était finalement annulé par l'arbitre.

La victoire du PSG a été longue à se dessiner mais les changements opérés par le coach parisien ont fait la différence. Le Géorgien a remplacé Mika Godts et a permis aux siens de reprendre le match en mains. De quoi lui faire marquer des points aux yeux de Luis Enrique.

Un très gros déplacement attend les Parisiens en semaine, pour le grand retour de la Ligue des Champions. Le PSG ira défier Manchester City à l'Etihad Stadium. Ils se déplaceront à Strasbourg trois jours plus tard puis recevrons le FC Barcelone avant de défier Lyon. Un très gros programme en perspective pour le double vainqueur de la Ligue des Champions.

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