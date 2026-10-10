Le sort s'acharne : tout juste revenu du rassemblement, un Diable Rouge se blesse et quitte le stade avec des béquilles



Photo: © photonews

Deviens fan de Belgique! 2673 Retournés dans leur club après les quatre matchs de Ligue des Nations, les Diables Rouges retrouvaient pour certains un peu de temps de jeu ce week-end. C'était notamment le cas de Loïs Openda, qui a malheureusement dû quitter ses partenaires à l'heure de jeu.



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