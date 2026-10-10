Le sort s'acharne : tout juste revenu du rassemblement, un Diable Rouge se blesse et quitte le stade avec des béquilles
Photo: © photonews
Retournés dans leur club après les quatre matchs de Ligue des Nations, les Diables Rouges retrouvaient pour certains un peu de temps de jeu ce week-end. C'était notamment le cas de Loïs Openda, qui a malheureusement dû quitter ses partenaires à l'heure de jeu.
Loïs Openda va passer des examens médicaux ce samedi afin de connaître la nature exacte de sa blessure. Après la rencontre, Paulo Fonseca, l'entraîneur de Lyon, n'a pas voulu s'étaler sur le sujet, préférant attendre d'avoir les résultats des examens.
Le Diable Rouge a dû utiliser des béquilles pour pouvoir marcher et rejoindre le bus de son équipe. Ce n'est forcément pas très encourageant. Les Gones devraient rapidement fournir plus d'informations sur l'état physique de leur buteur.
La prochaine échéance de l'OL est déjà ce jeudi en Europa League contre Crystal Palace. Il semble peu probable que l'attaquant belge soit disponible.
Retournés dans leur club après les quatre matchs de Ligue des Nations, les Diables Rouges retrouvaient pour certains un peu de temps de jeu ce week-end. C'était notamment le cas de Loïs Openda, qui a malheureusement dû quitter ses partenaires à l'heure de jeu.
Un retour dans le groupe des Diables, une place de titulaire à Lyon et même un premier but à la fin du mois d'août : pour Loïs Openda, il s'agit de reprendre confiance en ce début de saison après des derniers mois très compliqués à la Juventus.
Pour ce retour en club après trois semaines en sélection, le Liégeois avait rendez-vous avec un adversaire qu'il connaît bien : Lens. Il y a brillé il y a quatre ans, signant une saison à 21 buts en Ligue 1.
Sombre soirée pour Loïs Openda
Ce soir, pour son retour à Bollaert, notre compatriote a été charié par son ancien président. "Je ne te souhaite pas un bon match", lui a lâché Joseph Oughourlian dans le tunnel.
"Je ne te souhaite pas un bon match." 😂 Le petit mot de Joseph Oughourlian pour Loïs Openda avant le match 😅 #RCLOL https://t.co/q1hVAjOf8O— L1+ (@ligue1plus) October 9, 2026
Derrière cette boutade, l'homme fort du Racing aurait-il marabouté Openda ? Ce dernier a en tout cas connu un match bien pourri. Un seul dribble réussi sur trois, une seule frappe tentée (hors du rectangle) et immédiatement contrée : l'attaquant lyonnais n'a pas su aider son équipe à répondre au but de Florian Sotoca tombé en première mi-temps.
Une blessure qui inquiète pour la suite de la saison
Pire, il s'est blessé peu avant l'heure de jeu. Le Diable Rouge a été victime d'un gros choc avec Jonathan Gradit et a immédiatement compris qu'il ne pourrait pas reprendre la rencontre, il s'est d'ailleurs rapidement couché sur son ancienne pelouse. Sorti en pleurs, il a dû être porté jusqu'au vestiaire, ne sachant plus poser le pied par terre.
🇫🇷🤕 | (#Ligue1) Loïs Openda 🇧🇪 sort en pleurs sur blessure face au RC Lens, au point de ne plus pouvoir marcher par lui-même 😰 C’est terrible… Nous lui souhaitons un bon rétablissement ❤️🩹 (@Ligue1) https://t.co/qJeBtsLnuu— Belgian Players 🇧🇪 (@BelgianPlayers) October 9, 2026
🤕 | Loïs Openda doit sortir sur blessure. Bon rétablissement Loïs ! 🏥🇧🇪 #RCLOL https://t.co/CjQU43moFO— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) October 9, 2026
Une blessure qui inquiète forcément pour ces prochaines semaines : Lyon est sous pression et Openda pensait pouvoir se refaire une santé en retrouvant le chemin des filets, il faudra maintenant surveiller le résultat des examens complémentaires.
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