Les RSCA Futures vont mal : Anderlecht dans une situation préoccupante

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Les RSCA Futures traversent une période compliquée en Challenger Pro League. Au-delà des résultats, Anderlecht doit trouver le bon équilibre entre la progression de ses jeunes vers l'équipe première et la nécessité de conserver une équipe Espoirs compétitive. Un défi qui prend encore plus d'importance avec le risque de relégation.

La défaite des RSCA Futures contre Eupen (0-2) ce vendredi soir, a confirmé les difficultés rencontrées par les jeunes Anderlechtois depuis le début de la saison. Il s'agit déjà de la sixième défaite de la saison pour les Bruxellois. Un bilan qui devient de plus en plus préoccupant. Pour sa première rencontre sur le banc, Karim Mokeddem n'a pas réussi à inverser la tendance. Mais les problèmes du club bruxellois ne se limitent pas aux résultats sur le terrain.

Anderlecht doit également composer avec la progression de plusieurs jeunes talents vers l'équipe première. Joshua Nga Kana, Jayden Onia Seke et Noa Ojea ont notamment déjà reçu leur chance avec le noyau A. Aucun des trois joueurs n'était présent face à Eupen. Une situation qui complique la tâche des RSCA Futures, qui doivent conserver un effectif suffisamment compétitif tout en permettant aux meilleurs éléments de poursuivre leur développement.

La difficulté pour le club bruxellois est donc de trouver un équilibre entre ces deux objectifs. Si l'intégration des jeunes à l'équipe première reste une priorité, les RSCA Futures ont également besoin de stabilité pour retrouver des résultats en Challenger Pro League.

La menace d'une relégation bien réelle

Cette saison, les mauvais résultats pourraient avoir des conséquences importantes pour Anderlecht. Depuis l'exercice 2026-2027, les équipes Espoirs ne sont plus protégées contre une descente. Les deux dernières formations du classement sont directement reléguées, même s'il s'agit d'équipes U23.

Les RSCA Futures doivent donc rapidement redresser la barre pour éviter de se retrouver dans une situation encore plus délicate. Le club bruxellois ne peut plus uniquement se concentrer sur la formation de ses talents, mais doit également obtenir des résultats pour assurer son maintien en Challenger Pro League.

Lire aussi… 🎥 D1B : le leader trace sa route, Felice Mazzù et Eupen enfoncent les RSCA Futures

La tâche s'annonce importante pour Karim Mokeddem, qui vient tout juste de prendre les commandes de l'équipe. Le nouvel entraîneur devra trouver des solutions pour relancer les RSCA Futures, tout en composant avec les besoins de l'équipe première.

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