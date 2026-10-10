"Les souvenirs, eux, ne s’effaceront jamais" : les mots de Cheikhou Kouyaté pour annoncer la fin de sa carrière

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Les souvenirs, eux, ne s’effaceront jamais" : les mots de Cheikhou Kouyaté pour annoncer la fin de sa carrière
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Cheikhou Kouyaté a annoncé mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel. L'ancien joueur du Sporting d'Anderlecht a confié avoir disputé l'entièreté de sa carrière avec un problème cardiaque caché.

Nicolas Baccus

Le communiqué de Cheikhou Kouyaté

Il y a des décisions qu’on prend avec la raison, mais que le cœur met du temps à accepter.

Aujourd’hui, c’est avec beaucoup d’émotion que je vous annonce la fin de ma carrière de footballeur professionnel.

Le football a été bien plus qu’un métier. Il a été mon rêve d’enfant, ma passion et le chemin qui m’a permis de devenir l’homme que je suis aujourd’hui. Des terrains de Dakar aux plus grands stades d’Europe, j’ai vécu des émotions inoubliables, connu des victoires, des défaites, des blessures et des moments de doute qui m’ont appris à toujours me relever.

J’ai eu l’honneur de porter les couleurs de grands clubs, de partager le vestiaire avec des joueurs extraordinaires et de défendre mon pays pendant de nombreuses années. Mais ma plus grande fierté restera d’avoir porté le maillot du Sénégal et contribué à écrire une page historique de notre football : la conquête de notre première étoile continentale. Ce jour-là, nous avons offert à tout un peuple de la joie, de l’espoir et un souvenir éternel.

Derrière chaque match, il y a eu des sacrifices, des combats personnels et des efforts silencieux. Mais jamais je n’ai regretté ce parcours. Si c’était à refaire, je choisirais encore le football, cette aventure et ce maillot national.

À tous les clubs, entraîneurs, coéquipiers, dirigeants, agents et à toutes les personnes qui ont contribué à ma carrière, merci. À ma famille, pour son amour, ses prières et son soutien dans les moments les plus difficiles, je serai éternellement reconnaissant.

À vous, supporters, au Sénégal et partout dans le monde, merci du fond du cœur pour votre amour et votre fidélité.

Aujourd’hui, je quitte les terrains avec de la nostalgie, mais surtout une immense gratitude. J’ai tout donné, avec mes forces, mes convictions et mon amour pour ce jeu.

Le coup de sifflet final de ma carrière a retenti, mais les souvenirs, eux, ne s’effaceront jamais.

Je quitte le football professionnel, mais je garderai pour toujours en moi le joueur que j’ai été, les frères que j’ai rencontrés et les rêves que nous avons réalisés ensemble.

Merci pour tout. 
Cheikhou Kouyate

Cheikhou Kouyaté a annoncé mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel. L'ancien joueur du Sporting d'Anderlecht a confié avoir disputé l'entièreté de sa carrière avec un problème cardiaque caché.

Cheikhou Kouyaté a évolué sous les couleurs d'Anderlecht entre 2008 et 2014 (il avait été prêté au KV Courtrai lors de la saison 2008-2009). Le milieu défensif sénégalais est également passé par la Premier League. Il a porté les couleurs de West Ham (2014-2018), de Crystal Palace (2018-2022) et de Nottingham Forest (2022-2024) en Angleterre. Sans club depuis fin janvier dernier après un passage à Amed SK en Turquie, le Sénégalais a désormais choisi de raccrocher les crampons.

Cheikhou Kouyaté annonce la fin de sa carrière

Il s'est confié dans un entretien accordé à la chaîne sénégalaise Walf TV. Il a révélé mettre un terme à sa carrière, mais a aussi raconté avoir évolué avec un problème cardiaque durant sa carrière. "Je souffre de ce problème cardiaque depuis ma naissance. J’ai joué avec", a-t-il révélé.

"En Angleterre, c’était surveillé tous les six mois. J’ai passé des examens médicaux à West Ham, Crystal Palace et Nottingham Forest. À chaque fois que je faisais les tests, le problème réapparaissait. Les médecins m’ont toujours signalé le problème, mais j’en ai moi-même pris la responsabilité. J’ai signé les papiers d’assurance indiquant que tout ce qui pourrait m’arriver relèverait de ma responsabilité", a-t-il expliqué.

Un problème cardiaque gardé secret pendant sa carrière

"Le problème, c’est en altitude. Si je joue sous la chaleur, j’ai très mal, pendant et après les matches. C’est comme un point de côté, pendant environ cinq minutes, puis ça s’en va. Quand ça arrive, après le match, j’ai des crampes douloureuses. Au bout de 24 heures, ça s’arrête."

Lire aussi… Anderlecht a trouvé le joueur qu'il lui fallait : "Il comprend très bien le football"

Cheikhou Kouyaté a préféré ne rien dire pour ne pas mettre sa carrière en péril : "Je n’ai jamais rien dit. Je ne voulais pas être forcé d’arrêter plus tôt. Je n’en ai jamais parlé à ma famille, même pas aux médecins de la sélection. Ils ne connaissaient pas mon problème."

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