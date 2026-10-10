Officiel : un nouvel entraîneur adjoint débarque dans le staff d'un club de Pro League

Muzamel Rahmat
Scott Crabbé et Muzamel Rahmat
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Officiel : un nouvel entraîneur adjoint débarque dans le staff d'un club de Pro League
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Le KV Courtrai a choisi Daniel Beichler pour reprendre les commandes de l'équipe. L'entraîneur autrichien de 37 ans arrive avec un objectif. Redresser les Kerels et assurer leur maintien en Jupiler Pro League.

Nicolas Baccus

Après l'annonce de la nomination de Daniel Beichler en tant que T1, le KV Courtrai vient d'officialiser la signature de Florian Hart en tant que nouvel entraîneur adjoint. Il a paraphé un contrat avec les Kerels jusqu'au 30 juin 2028.

"Florian Hart a déjà travaillé avec Daniel Beichler au Red Bull Salzbourg, où il a acquis de l'expérience au sein du centre de formation", écrit le club courtraisien. "Après une récente expérience en tant qu'entraîneur adjoint au Grazer AK, en Autriche, il entame désormais un nouveau chapitre au KV Courtrai. Florian Hart sera déjà présent sur le banc lors de la rencontre face au KRC Genk. Le KV Courtrai souhaite la bienvenue à Florian et lui adresse tous ses vœux de réussite !"

Scott Crabbé

Officiel : Daniel Beichler nouveau T1 de Courtrai

C'était dans l'air, c'est désormais officiel : malgré la première victoire de la saison sous les ordres de Christophe Lepoint, Courtrai change son fusil d'épaule en nommant Daniel Beichler comme successeur de Michiel Jonckheere. Biberonné au football Red Bull à Leipzig et au club satellite de Liefering, l'entraîneur autrichien a signé un contrat jusqu'en 2028 et tâchera s'assurer le mainitien de l'équipe.

"Daniel correspond parfaitement à nos ambitions et au style de jeu que nous envisageons. C’est un entraîneur déterminé, doté d’une vision claire et d’une forte envie de s’investir dès le début. Nous avons déjà investi massivement cet été dans l’encadrement de notre effectif. Avec Daniel, nous accueillons un entraîneur capable de consolider ces acquis et de les traduire en résultats", se réjouit Nils Vanneste dans le comuniqué officiel. Le directeur technique a également confirmé que Christophe Lepoint resterait dans le staff technique.

Le KV Courtrai a choisi Daniel Beichler pour reprendre les commandes de l'équipe. L'entraîneur autrichien de 37 ans arrive avec un objectif. Redresser les Kerels et assurer leur maintien en Jupiler Pro League.

Le KV Courtrai devrait profiter de la trêve internationale pour ouvrir un nouveau chapitre. Selon les informations de nos confrères de Het Nieuwsblad, Daniel Beichler va devenir le nouvel entraîneur des Kerels, sauf retournement de situation. À 37 ans, l'Autrichien s'apprête à découvrir le football belge. Sa mission sera de remettre sur pied une équipe en difficulté et d'assurer son maintien en Jupiler Pro League.

Un nouveau visage sur le banc des Kerels

Le défi est de taille pour cet ancien attaquant, relativement jeune dans le métier. Son expérience la plus récente l'a mené sur le banc du RB Salzbourg, qu'il avait rejoint en février dernier. L'aventure n'a pas duré longtemps. En quatorze rencontres, son équipe n'avait gagné que quatre fois et concédé sept défaites. La troisième place en championnat n'avait pas suffi à convaincre la direction de poursuivre avec lui.

Courtrai va miser sur son profil pour provoquer le déclic dont le groupe a besoin. Le club avait commencé la saison de manière catastrophique, avec six défaites consécutives et aucun point pris. Cette série avait coûté sa place à Michiel Jonckheere après un gros revers 3-0 sur le terrain de La Louvière. Son adjoint, Christophe Lepoint, avait été chargé de reprendre provisoirement les commandes.

Lepoint pas si convaincant

L'ancien Diable Rouge avait apporté un peu d'air. Pour sa première sortie, Courtrai avait battu le SK Beveren 1-0, décrochant ses premiers points et abandonnant la dernière place. L'élimination en Coupe de Belgique face au KSK Heist a rappelé la fragilité de l'équipe, 2-2 dans le temps réglementaire puis défaite 5-4 aux tirs au but.

Une mission maintien qui s'annonce délicate

D'après Het Nieuwsblad, il est attendu mercredi matin à Courtrai afin de commencer directement son travail avec le groupe. 

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